中企繞過美監管買到Nvidia晶片 WSJ揭跨國操作手法

中國新聞組／北京14日電
據報印尼雅加達的資料中心，透過橫跨多國的一連串交易，取得輝達(Nvidia)先進晶片，準備提供中國AI公司使用。(路透)

儘管美國當局限制中國取得Nvidia（輝達，另譯英偉達）先進晶片，但仍有中企設法突破管制。根據華爾街日報(WSJ)調查，印尼雅加達的資料中心，透過橫跨多國的一連串交易，取得約2300個Nvidia先進晶片，準備供中國AI公司「INF無限光年」使用。安排這些交易的是中企浪潮的子公司Aivres，浪潮已遭列美國貿易黑名單。

華爾街日報中文網13日報導揭露這起跨越數國的晶片交易。首先，Nvidia向構建AI運算伺服器的合作夥伴出售大量晶片，而總部位於矽谷的Aivres即是合作夥伴之一，其母公司1/3的股份由中國科技公司浪潮持有。

浪潮公司於2023年被美國政府以涉開發軍事超級電腦為由，列入國家安全貿易黑名單。

報導說，Nvidia不得與浪潮或今年被列入黑名單的部分子公司展開業務，但相關規定不適用於像Aivres這樣設於美國的子公司。Aivres與輝達關係密切，並共同贊助了Nvidia今年最重要的企業活動。

報導指出，2024年中，Aivres開始與印尼電信供應商Indosat Ooredoo Hutchison的雲端運算業務部門洽談交易。Indosat是卡達電信公司Ooredoo和香港企業集團長江和記公司的合資企業。

據知情人士透露，Indosat以約1億美元的價格從Aivres購買了32台輝達GB200伺服器機架。每個伺服器機架包含72枚Nvidia最先進的Blackwell晶片。

這批Blackwell晶片數量約為2300枚，相比於開發最先進AI系統動輒需要的數萬甚至數十萬枚晶片，其運算能力相對有限。

報導指出，Indosat又將這批伺服器賣給上海的AI新創公司無限光年。報導引述知情人士表示，Indosat是透過Aivres幫助下獲得客戶後，才購買這些伺服器。

無限光年創始人漆遠是上海復旦大學人工智能創新與產業研究院院長。據知情人士透露，復旦大學的代表參與了交易談判，但最終由無限光年簽署了算力合約。

報導引述知情人士指出，截至10月份，這些伺服器已經交付並正在安裝中。投入運作後，這些伺服器將協助無限光年訓練人工智慧模型，應用於金融分析及藥物研發等科學研究。

報導引述熟悉出口管制規定的律師表示，只要這家中國公司不利用這些晶片幫助中國發展軍事情報或大規模殺傷性武器，就不違反川普政府的出口管制規定。

然而，對於主張加強技術管控的人而言，這類安排仍令人擔憂。他們指出，即使中國企業目前僅從事商業專案，也可能因北京的「軍民融合」戰略而被徵召協助中國軍方。

報導表示，Aivres未回應置評請求。美國商務部出口管制部門也不予置評。Nvidia發言人則表示，公司的合規部門會在合作夥伴收到輝達產品前對其進行評估和批准。

美媒指中企無限光年透過跨國交易，買到Nvidia晶片。圖為無限光年在2025世界人工智能大會的展場。(取材自IT業界)

輝達 AI 華爾街

