我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

採購美大豆是「虛晃一招」？ 中稱維持互利合作

中國新聞組／北京14日電
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國大豆。(美聯社)
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國大豆。(美聯社)

中美剛達成貿易休戰協議不久，中國採購美國大豆的步伐據報已陷入停滯。中方13日回應稱堅持與各國貿易夥伴深化互利合作。

綜合路透等外媒報導，業內交易商透露，自10月底完成本季首批集中採購後，中國買家尚未新增任何美國大豆訂單。這一停滯態勢引發市場對中美農產品貿易前景的擔憂。

對此，據香港01，中國商務部新聞發言人何亞東13日在例行記者會回應媒體表示，中國作為全球農產品貿易的重要參與者，將始終堅持開放合作的態度，與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

報導引述業內分析指出，中國近年積極推動大豆進口多元化，持續增加南美大豆採購以分散風險。市場觀察人士認為，由於中國已透過其他管道建立充足庫存，未來數月對美國大豆的進口量可能將維持低位。

白宮披露的協議內容，中國承諾於今年底前採購1200萬噸大豆，並在往後3年每年進口2500萬噸。作為美國大豆最大消費國，中國是否將履行大規模採購承諾備受關注。

數據顯示，去年中美大豆貿易額逾120億美元，這項農產品貿易已成雙方談判重要籌碼。

白宮 商務部 香港

上一則

港智能公廁異味逾15分鐘通知清掃 水資源循環、能源自給

下一則

女飛魚何詩蓓添1金 港全運3金創紀錄 羅淑佩：體育值得投入

延伸閱讀

美政府重開、駐中使館恢復運行 中網民諷「發薪才做事、不像這邊…」

美政府重開、駐中使館恢復運行 中網民諷「發薪才做事、不像這邊…」
美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差
在舊金山機場遭ICE逮捕 英記者「自願離美」將獲釋

在舊金山機場遭ICE逮捕 英記者「自願離美」將獲釋
何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實川習會成果

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實川習會成果

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌