「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

太子集團創辦人陳志。(取材自太子集團網頁)

出身中國的陳志主導大型跨國犯罪集團「太子集團」，從事詐騙、洗錢和人口販運，遭英美制裁。英國媒體報導，陳志與中國的國安部門關係複雜，不排除曾在台灣配合中方製造事端。

英媒：曾配合中國在台滋事

具豐富東亞經驗的前美國情報官員索爾（David Sauer）告訴英國「泰晤士報」（The Times），中國的情報安全機關會利用中國犯罪集團辦事，陳志主導的「太子集團」就是一個例子，「在台灣境內曾發生幾起事件，他們可能曾教唆騷擾他人」。

在歐洲，莫斯科當局利用犯罪集團或個別犯罪分子從事騷擾、破壞、監控等活動，或者協助洗錢以資助官方間諜活動及對他國的敵意行為，隨著2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後加倍受關注，但中方的類似行為近期也引起注意。

「吹哨者」張剛耀自稱只負責做報表 未插手金流

「泰晤士報」12日刊出長篇報導，內容援引一名曾為陳志處理帳務的「吹哨者」的說法，並觸及陳志集團在英國和台灣的活動。這名據稱是首度對媒體發聲的「吹哨者」是新加坡 華裔張剛耀（Cliff Teo），他曾為陳志管理龐大的境外公司網絡七年。

張剛耀說，他2014年首次與陳志見面，當時張剛耀在新加坡經營一家企業服務公司。陳志當時已取得柬埔寨國籍，在首都金邊擁有一家小型網路服務公司，但希望在新加坡設立子公司，以利取得居留簽證 。短短三年內，陳志從穿T恤牛仔褲的普通生意人，搖身一變為在柬埔寨坐擁浮誇建築，西裝筆挺、滿身奢侈品的「體面」人士。

報導提到，受太子集團旗下企業之託，張剛耀「在台灣設立數十家公司」，並開設幾個境外銀行帳戶。

張剛耀堅稱他從未插手金流，也未參與陳志集團的犯罪活動，但為製作財務報表，他可查閱太子集團旗下企業的帳戶明細，而在過程中，他發現這些總計持有3億美元的銀行帳戶常有大筆資金流入，最終流向卻不明。張剛耀自稱嚇壞了，決定離開。太子集團則指控張剛耀侵吞財產。

張剛耀告訴「泰晤士報」，他早在2021年即向金融機構告知他的疑慮。大約在這段時間，台灣的銀行開始對太子集團相關企業的交易，提出較嚴格的文件要求；在此之前，中國警方於2020年宣布成立太子集團調查工作小組。一些無關緊要的「員工」隨後因為協助營運線上賭場等犯行，遭起訴定罪。

張剛耀：陳志取得英國投資簽證 妻女、情婦都可待英國

張剛耀說，陳志開始感到不安，著手計畫逃至英國。趕在英國政府2022年取消這個居留權申請管道以前，陳志及部分同夥成功取得英國的投資者簽證。

考量「投資者簽證」有被濫用於洗錢、「以合法掩護非法」之虞，英國政府於2022年2月中旬取消這個居留申請管道，但至2026年2月仍可續簽、至2028年2月仍可申請永久居留。

英國官方曾回應中央社詢問表示，陳志未取得英國國籍。

張剛耀說，英國2020年脫離歐洲聯盟（EU）後，需要積極吸引資金，陳志及太子集團高層因此得以在短時間內取得英國居留權。

陳志等人隨後在倫敦展開置產，包括數座豪宅與位於倫敦金融城的辦公大樓。陳志的妻子、情婦和子女都可在英國合法居留。

陳志倫敦豪宅 可俯瞰美國駐英大使館

不過，陳志以親戚名義在倫敦購置的豪華寓所之中，有幾處「正好」可以俯瞰美國駐英大使館。這引發間諜活動疑慮。

陳志目前下落不明。今年3月，在調查洗錢活動的過程中，英國警方曾突襲搜查太子集團相關企業在英國皇家屬地曼島（Isle of Man）的辦公室。提供極優惠稅率、管制相對鬆散的曼島是熱門的境外公司設置地點。然而，就在警方發動突襲的當天稍晚，陳志竟順利從倫敦搭機離境。英國今年10月宣布制裁陳志等人。

中國前情報人員：太子集團協助中國政府獵捕異議人士

報導提到，陳志開始顯得「從容自信」，似乎是從2015年他開始經營與中國情報人員的關係開始。一名如今化名Eric（艾瑞克）的中國前情報人員說，他曾在金邊目睹陳志如何在俱樂部接待中國情報安全部門官員，且樣態極盡諂媚恭順，過程中不忘請求官員「幫忙」。

根據Eric的說法，中國情報安全部門常利用太子集團旗下駭客獵捕異議人士。美國政府則指控太子集團賄賂中國公安部和國家安全部官員，以利集團「業務」免遭政府干預。

不過，陳志與中國官方的關係並非一帆風順。他決定在倫敦尋找「安身之處」，這除了與2020年中國執法機關對太子集團展開調查有關，根據張剛耀的說法，陳志等人過去也擔心被中國的情報安全或執法機關「反咬一口」。

張剛耀告訴「泰晤士報」，陳志及同夥試圖分散風險，把錢和人放在不同國家地區。太子集團涉足領域廣泛，部分企業甚至在香港上市。張剛耀透露，陳志曾告訴他，他的資產淨值約600億美元。