我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

中央社／倫敦13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
太子集團創辦人陳志。(取材自太子集團網頁)
太子集團創辦人陳志。(取材自太子集團網頁)

出身中國的陳志主導大型跨國犯罪集團「太子集團」，從事詐騙、洗錢和人口販運，遭英美制裁。英國媒體報導，陳志與中國的國安部門關係複雜，不排除曾在台灣配合中方製造事端。

英媒：曾配合中國在台滋事

具豐富東亞經驗的前美國情報官員索爾（David Sauer）告訴英國「泰晤士報」（The Times），中國的情報安全機關會利用中國犯罪集團辦事，陳志主導的「太子集團」就是一個例子，「在台灣境內曾發生幾起事件，他們可能曾教唆騷擾他人」。

在歐洲，莫斯科當局利用犯罪集團或個別犯罪分子從事騷擾、破壞、監控等活動，或者協助洗錢以資助官方間諜活動及對他國的敵意行為，隨著2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後加倍受關注，但中方的類似行為近期也引起注意。

「吹哨者」張剛耀自稱只負責做報表 未插手金流

「泰晤士報」12日刊出長篇報導，內容援引一名曾為陳志處理帳務的「吹哨者」的說法，並觸及陳志集團在英國和台灣的活動。這名據稱是首度對媒體發聲的「吹哨者」是新加坡華裔張剛耀（Cliff Teo），他曾為陳志管理龐大的境外公司網絡七年。

張剛耀說，他2014年首次與陳志見面，當時張剛耀在新加坡經營一家企業服務公司。陳志當時已取得柬埔寨國籍，在首都金邊擁有一家小型網路服務公司，但希望在新加坡設立子公司，以利取得居留簽證。短短三年內，陳志從穿T恤牛仔褲的普通生意人，搖身一變為在柬埔寨坐擁浮誇建築，西裝筆挺、滿身奢侈品的「體面」人士。

報導提到，受太子集團旗下企業之託，張剛耀「在台灣設立數十家公司」，並開設幾個境外銀行帳戶。

張剛耀堅稱他從未插手金流，也未參與陳志集團的犯罪活動，但為製作財務報表，他可查閱太子集團旗下企業的帳戶明細，而在過程中，他發現這些總計持有3億美元的銀行帳戶常有大筆資金流入，最終流向卻不明。張剛耀自稱嚇壞了，決定離開。太子集團則指控張剛耀侵吞財產。

張剛耀告訴「泰晤士報」，他早在2021年即向金融機構告知他的疑慮。大約在這段時間，台灣的銀行開始對太子集團相關企業的交易，提出較嚴格的文件要求；在此之前，中國警方於2020年宣布成立太子集團調查工作小組。一些無關緊要的「員工」隨後因為協助營運線上賭場等犯行，遭起訴定罪。

張剛耀：陳志取得英國投資簽證 妻女、情婦都可待英國

張剛耀說，陳志開始感到不安，著手計畫逃至英國。趕在英國政府2022年取消這個居留權申請管道以前，陳志及部分同夥成功取得英國的投資者簽證。

考量「投資者簽證」有被濫用於洗錢、「以合法掩護非法」之虞，英國政府於2022年2月中旬取消這個居留申請管道，但至2026年2月仍可續簽、至2028年2月仍可申請永久居留。

英國官方曾回應中央社詢問表示，陳志未取得英國國籍。

張剛耀說，英國2020年脫離歐洲聯盟（EU）後，需要積極吸引資金，陳志及太子集團高層因此得以在短時間內取得英國居留權。

陳志等人隨後在倫敦展開置產，包括數座豪宅與位於倫敦金融城的辦公大樓。陳志的妻子、情婦和子女都可在英國合法居留。

陳志倫敦豪宅 可俯瞰美國駐英大使館

不過，陳志以親戚名義在倫敦購置的豪華寓所之中，有幾處「正好」可以俯瞰美國駐英大使館。這引發間諜活動疑慮。

陳志目前下落不明。今年3月，在調查洗錢活動的過程中，英國警方曾突襲搜查太子集團相關企業在英國皇家屬地曼島（Isle of Man）的辦公室。提供極優惠稅率、管制相對鬆散的曼島是熱門的境外公司設置地點。然而，就在警方發動突襲的當天稍晚，陳志竟順利從倫敦搭機離境。英國今年10月宣布制裁陳志等人。

中國前情報人員：太子集團協助中國政府獵捕異議人士

報導提到，陳志開始顯得「從容自信」，似乎是從2015年他開始經營與中國情報人員的關係開始。一名如今化名Eric（艾瑞克）的中國前情報人員說，他曾在金邊目睹陳志如何在俱樂部接待中國情報安全部門官員，且樣態極盡諂媚恭順，過程中不忘請求官員「幫忙」。

根據Eric的說法，中國情報安全部門常利用太子集團旗下駭客獵捕異議人士。美國政府則指控太子集團賄賂中國公安部和國家安全部官員，以利集團「業務」免遭政府干預。

不過，陳志與中國官方的關係並非一帆風順。他決定在倫敦尋找「安身之處」，這除了與2020年中國執法機關對太子集團展開調查有關，根據張剛耀的說法，陳志等人過去也擔心被中國的情報安全或執法機關「反咬一口」。

張剛耀告訴「泰晤士報」，陳志及同夥試圖分散風險，把錢和人放在不同國家地區。太子集團涉足領域廣泛，部分企業甚至在香港上市。張剛耀透露，陳志曾告訴他，他的資產淨值約600億美元。

簽證 新加坡 大使館

上一則

美政府重開、駐中使館恢復運行 中網民諷「發薪才做事、不像這邊…」

下一則

亞洲自由潛水第1人 「在水下112米，他感受活著」

延伸閱讀

太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣

太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
新聞評論／太子集團案 賴政府「假打詐虛抗中」露餡

新聞評論／太子集團案 賴政府「假打詐虛抗中」露餡
太子集團辣特助曾是空姐 自介「魔鬼藏在細節裡」疑已婚生子

太子集團辣特助曾是空姐 自介「魔鬼藏在細節裡」疑已婚生子
台調查局追太子集團洗錢 查扣神級超跑 林志穎周杰倫也有

台調查局追太子集團洗錢 查扣神級超跑 林志穎周杰倫也有

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌