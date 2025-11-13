我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家人病逝收19萬美元醫療帳單 男靠一招減到3.7萬

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部副部長孫衛東。（中新社資料照）
中國外交部副部長孫衛東。（中新社資料照）

中國與日本關係近期持續低迷。新華網14日報導，13日，中國外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐陸大使金杉憲治，「就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。」

據中國外交部網站，孫衛東表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，「性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」

孫衛東指，「高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情，14億中國人民對此絕不答應！」

孫衛東稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。台灣是中國的神聖領土，台灣事務純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

孫還提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。「80年前，英勇的中國人民歷經14年浴血奮戰，打敗了日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。」

7日，高市早苗在眾議員接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

中國駐大阪總領事薛劍於8日在社群平台X轉發「朝日新聞」的相關報導寫說，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，附上憤怒的表情符號。

正在加拿大出席七大工業國集團（G7）外長會議的日本外務大臣茂木敏充，當地時間12日向媒體表達，指薛劍此舉「極為不妥」，「為了不要影響日中關係的大方向性，已經強烈要求中方適當因應。」

高市早苗

上一則

WSJ：僅需少數指令 中國駭客利用AI侵入系統

下一則

KK園區主謀被押解回中 佘智江登機前一抹神秘微笑

延伸閱讀

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時
薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處

薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處
美國就高市「台灣有事」言論發聲 中：停止損害中美關係

美國就高市「台灣有事」言論發聲 中：停止損害中美關係
川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來5年在美投資100億美元

川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來5年在美投資100億美元

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌