我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

休兵不到兩周…習近平晃點川普？被曝未履諾、停買美大豆

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國大豆。(美聯社)
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國大豆。(美聯社)

美國與中國達成全面貿易休戰協議還不到兩周，中國似乎就已停止採購美國大豆，中國進口美國大豆能否達到川普政府宣告的水準，如今蒙上不確定性。對此，美國大豆出口協會CEO蘇健接受訪問時表示，希望中國有大豆需求時，「第一個電話能打給美國」。

彭博資訊引述匿名交易員說法報導，在上月底大舉下單後，中國似乎已停止進口美國大豆，交易員未掌握到新出貨；中國是美國大豆最大消費國。

華府宣稱中國已承諾今年底前採購1200萬公噸美國大豆，未來三年每年也會採購250萬公噸。中國尚未證實川普團隊提及的具體採購承諾，但北京當局已調降美國大豆關稅，以及撤銷對CHS等美國三家出口商祭出的進口禁令，藉此回應美國採取的類似和解措施。

中國過去數月持續大舉採購南美洲大豆，藉此分散採購來源。荷蘭合作銀行資深穀物與油籽分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）認為，基於這個因素，無論美國與中國達成什麼貿易協議，中國未來數月大豆需求預料都會下滑。

第一財經報導，大豆對於美國農業及農產品出口至關重要。根據美國農業部的數據，2024年大豆以245.8億美元的出口額位居美國農產品出口首位，占農產品出口總額的14%。2024年，中國購買了價值126.4億美元的大豆，占美國大豆出口總額一半以上。

蘇健表示，今年，隨著川普關稅政策的出台，美國豆農承受巨大壓力。美國的農民一直在鼓勵聯邦政府和川普總統採取措施重新恢復與中國的大豆貿易。

除了中國，美國大豆的主要買家還有墨西哥、歐盟、日本和印度尼西亞等。美國大豆急於在全球尋找新的買家，比如敦促非洲和亞洲各國增加購買量。

蘇健表示，今年包括大豆在內的美國農產品大豐收，但當前卻面對庫存激增的窘境。他表示，美國豆農也在嘗試使出口市場多元化，當前美國大豆已出口至80多個國家/地區，但中國市場的重要性依舊沒有改變，「我們的數據顯示，美國大豆對全球非中國市場的出口完全無法與中國市場的體量相提並論，因此我們的出口量還是降低的」。

報導說，對於未來美國大豆在中國市場表現的展望，蘇健坦言，復甦的情況還需要觀望，因為也涉及諸如航運時間、貿易量等諸多變量。在他看來，美國大豆未來在中國市場的份額不會迅速恢復到巔峰時期占比超50%的水平，可能會維持在30%~40%的市場份額。

「我們希望成為中國市場重要且優先的供應商，當中國合作夥伴需要大豆時，第一個電話能打給美國。」蘇健說。

美國大豆出口協會CEO向中國喊話，希望中國購買美大豆。（取材自一財網）
美國大豆出口協會CEO向中國喊話，希望中國購買美大豆。（取材自一財網）

川普 關稅 墨西哥

上一則

中商務部長：安世之亂是不當干預 德應施壓荷蘭糾錯

下一則

來客速度不及迪士尼...上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

延伸閱讀

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點
白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺

白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺
民主黨公布艾普斯坦部分郵件 川普：專心讓政府開門

民主黨公布艾普斯坦部分郵件 川普：專心讓政府開門
內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉