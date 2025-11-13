休兵不到兩周…習近平晃點川普？被曝未履諾、停買美大豆

彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國大豆。(美聯社)

美國與中國達成全面貿易休戰協議還不到兩周，中國似乎就已停止採購美國大豆，中國進口美國大豆能否達到川普 政府宣告的水準，如今蒙上不確定性。對此，美國大豆出口協會CEO蘇健接受訪問時表示，希望中國有大豆需求時，「第一個電話能打給美國」。

彭博資訊引述匿名交易員說法報導，在上月底大舉下單後，中國似乎已停止進口美國大豆，交易員未掌握到新出貨；中國是美國大豆最大消費國。

華府宣稱中國已承諾今年底前採購1200萬公噸美國大豆，未來三年每年也會採購250萬公噸。中國尚未證實川普團隊提及的具體採購承諾，但北京當局已調降美國大豆關稅 ，以及撤銷對CHS等美國三家出口商祭出的進口禁令，藉此回應美國採取的類似和解措施。

中國過去數月持續大舉採購南美洲大豆，藉此分散採購來源。荷蘭合作銀行資深穀物與油籽分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）認為，基於這個因素，無論美國與中國達成什麼貿易協議，中國未來數月大豆需求預料都會下滑。

第一財經報導，大豆對於美國農業及農產品出口至關重要。根據美國農業部的數據，2024年大豆以245.8億美元的出口額位居美國農產品出口首位，占農產品出口總額的14%。2024年，中國購買了價值126.4億美元的大豆，占美國大豆出口總額一半以上。

蘇健表示，今年，隨著川普關稅政策的出台，美國豆農承受巨大壓力。美國的農民一直在鼓勵聯邦政府和川普總統採取措施重新恢復與中國的大豆貿易。

除了中國，美國大豆的主要買家還有墨西哥 、歐盟、日本和印度尼西亞等。美國大豆急於在全球尋找新的買家，比如敦促非洲和亞洲各國增加購買量。

蘇健表示，今年包括大豆在內的美國農產品大豐收，但當前卻面對庫存激增的窘境。他表示，美國豆農也在嘗試使出口市場多元化，當前美國大豆已出口至80多個國家/地區，但中國市場的重要性依舊沒有改變，「我們的數據顯示，美國大豆對全球非中國市場的出口完全無法與中國市場的體量相提並論，因此我們的出口量還是降低的」。

報導說，對於未來美國大豆在中國市場表現的展望，蘇健坦言，復甦的情況還需要觀望，因為也涉及諸如航運時間、貿易量等諸多變量。在他看來，美國大豆未來在中國市場的份額不會迅速恢復到巔峰時期占比超50%的水平，可能會維持在30%~40%的市場份額。

「我們希望成為中國市場重要且優先的供應商，當中國合作夥伴需要大豆時，第一個電話能打給美國。」蘇健說。