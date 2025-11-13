我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

影響軍研？ 四大學涉圍標被禁投標 中國軍方已撤公告

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

解放軍「軍隊採購網」9日公告，4家與軍事工業密切的知名大學以及中科院一間研究所因為涉及圍標，被暫停中部戰區投標資格，其中，北京理工大學還涉及行賄被永久禁止投標。不過消息傳出後，疑似負面影響太大，相關公告已被撤下。

網路截圖顯示，軍隊採購網9日在「軍隊採購暫停名單」公告，北京理工大學、北京交通大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學以及中國科學院力學研究所，即日起被中部戰區暫停物資工程投標採購，事由都是存在圍標行為。

公開資料顯示，北京理工大學、哈爾濱工業大學和哈爾濱工程大學是中國「國防七子」當中的3所大學，深度參與國防建設，多次被列入美國制裁實體清單。北京交通大學也是解放軍採購常客。

這4所大學若被禁止投標，恐將嚴重影響解放軍研發與製造。

中媒迄今未報導公告事件，中國多家軍事與採購自媒體形容消息「炸裂」，有自媒體提到，雖然這次的處罰範圍是中部戰區，但實際上和全軍範圍無異，因為被處罰單位無法提供無重大違規證明。

疑似因為負面影響過大，12日查詢軍隊採購網，上述4校一所共5項公告已被撤下。

英文南華早報下午報導提到，共軍對軍備採購領域的深入審查，始於2023年國防部長李尚福下台後展開的一系列反腐調查。李尚福曾在解放軍裝備部門工作數十年，他被控「嚴重污染軍備領域的政治環境」。

2024年8月，西安工業大學、西安交通大學以及西南交通大學分別因為「圍標串標」、「串通投標」，遭到火箭軍禁止3年內參加其採購活動。這3所公立大學都與軍工研發密切關聯。

解放軍 李尚福 火箭軍

上一則

進軍DRAM 長江存儲開建第3座工廠 估2027年投產

下一則

服務中國客戶 德國化工巨頭升級青島基地產能

延伸閱讀

紐時：習近平打軍方貪腐 對核武部隊感不安

紐時：習近平打軍方貪腐 對核武部隊感不安
中國4家知名大學涉圍標被禁止投標 解放軍撤下公告

中國4家知名大學涉圍標被禁止投標 解放軍撤下公告
何衛東落馬 張又俠：解放軍要嚴防做兩面人搞偽忠誠

何衛東落馬 張又俠：解放軍要嚴防做兩面人搞偽忠誠
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉