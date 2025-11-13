影響軍研？ 四大學涉圍標被禁投標 中國軍方已撤公告

解放軍 「軍隊採購網」9日公告，4家與軍事工業密切的知名大學以及中科院一間研究所因為涉及圍標，被暫停中部戰區投標資格，其中，北京理工大學還涉及行賄被永久禁止投標。不過消息傳出後，疑似負面影響太大，相關公告已被撤下。

網路截圖顯示，軍隊採購網9日在「軍隊採購暫停名單」公告，北京理工大學、北京交通大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學以及中國科學院力學研究所，即日起被中部戰區暫停物資工程投標採購，事由都是存在圍標行為。

公開資料顯示，北京理工大學、哈爾濱工業大學和哈爾濱工程大學是中國「國防七子」當中的3所大學，深度參與國防建設，多次被列入美國制裁實體清單。北京交通大學也是解放軍採購常客。

這4所大學若被禁止投標，恐將嚴重影響解放軍研發與製造。

中媒迄今未報導公告事件，中國多家軍事與採購自媒體形容消息「炸裂」，有自媒體提到，雖然這次的處罰範圍是中部戰區，但實際上和全軍範圍無異，因為被處罰單位無法提供無重大違規證明。

疑似因為負面影響過大，12日查詢軍隊採購網，上述4校一所共5項公告已被撤下。

英文南華早報下午報導提到，共軍對軍備採購領域的深入審查，始於2023年國防部長李尚福 下台後展開的一系列反腐調查。李尚福曾在解放軍裝備部門工作數十年，他被控「嚴重污染軍備領域的政治環境」。

2024年8月，西安工業大學、西安交通大學以及西南交通大學分別因為「圍標串標」、「串通投標」，遭到火箭軍 禁止3年內參加其採購活動。這3所公立大學都與軍工研發密切關聯。