我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

英最大洗錢案 中籍女判12年 68億美元贓款處置成新戰場

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦開庭宣判，來自中國的首腦錢志敏遭處11年8個月徒刑。（倫敦都會區警察局提供）
英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦開庭宣判，來自中國的首腦錢志敏遭處11年8個月徒刑。（倫敦都會區警察局提供）

英國史上金額最大洗錢案刑事審判11日落幕，中國籍首腦、47歲女子錢志敏遭判近12年徒刑。英國警方扣押的虛擬貨幣等不法資產總額約52億英鎊（約68億美元），如何處置成為各方新戰場。

錢志敏2014至2017年在中國策畫大型傳銷詐欺案，販售「全球唯一數位資產保值險」、人工智慧「生命手環」等商品，宣稱投資報酬率高達300%至400%。她前後總計得手逾400億人民幣（約56億美元），導致逾12萬8400人受害，涵蓋中國幾乎每一個省份。

錢志敏2017年潛逃出境，輾轉進入英國，繼續利用比特幣等虛擬貨幣洗錢，在英國警方與中方合作追緝下，去年4月落網。

倫敦法官11日宣判，錢志敏因持有和移轉犯罪所得，遭處11年8個月徒刑；協助她洗錢的馬來西亞籍華裔男子Seng Hok Ling則因移轉犯罪所得，遭處4年11個月徒刑。

錢志敏去年4月在英格蘭北部約克市（York）花園別墅租處被捕時，另有四人被捕。據了解，隨錢志敏被帶回警局偵訊的四人之中，有一名台灣男子。

Seng Hok Ling另曾嘗試冒用港星沈殿霞，為錢志敏偽造護照。Seng Hok Ling表示，他聽信錢志敏說法，即錢志敏使用偽造文件、被迫隱匿行蹤、秘密移轉資產，是為了躲避北京當局迫害。

錢志敏曾在供詞提到，中國不是民主法治國家，往往是「共產黨說了算」；當局會羅織罪名、針對性地打擊有錢人。若遭引渡回中國，她將面臨人身安全風險，恐遭刑求。她聲稱，北京當局力行經濟和社會控制，因此不僅打壓政治活躍分子，也打擊比特幣和「比特幣企業家」，以及演員、媒體人、具一定能見度的富商等。

不過，錢志敏在中國成立用以詐財的藍天格銳電子科技公司，曾在北京釣魚台國賓館等高規格場館舉行推廣招待會，並邀請黨國幹部「站台」。根據被害人證詞，相信藍天格銳獲國家支持、產品有助解決國家問題，同時可讓家族「三世富貴」的民眾，因被詐財而蒙受的損失包括家破人亡、精神創傷、陷入貧困。

同時，錢志敏在歐洲各國旅行，在杜拜等地置產，購買珠寶、豪車，並資助核心得力助手的子女在英國就讀私立貴族學校。

錢志敏11日在法庭聆聽法官宣判和陳述判決理由時，曾啜泣拭淚。她兩天出庭都身著淡綠色底花卉紋飾旗袍、梳包頭。她的律師在為她請求減輕刑罰時，提到錢志敏羈押期間在看守所表現良好、積極學習英文，堪稱「獄所典範」，甚至出版詩集。律師也提到錢志敏已表達願賠償受害者。

有媒體報導，英國財政部期待運用「錢志敏案」被沒收的犯罪所得，填補部分預算缺口。

虛擬貨幣 比特幣 釣魚台

上一則

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

下一則

泰王訪華前送大禮…KK園區主謀佘智江 泰移交中國

延伸閱讀

中國女子洗錢案在英被判12年 68億美元贓款處置成新戰場

中國女子洗錢案在英被判12年 68億美元贓款處置成新戰場
美聯航空姐偷喝迷你伏特加 酒測爆表10倍遭開除

美聯航空姐偷喝迷你伏特加 酒測爆表10倍遭開除
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣

太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回

太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉