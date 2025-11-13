英最大洗錢案 中籍女判12年 68億美元贓款處置成新戰場

英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦開庭宣判，來自中國的首腦錢志敏遭處11年8個月徒刑。（倫敦都會區警察局提供）

英國史上金額最大洗錢案刑事審判11日落幕，中國籍首腦、47歲女子錢志敏遭判近12年徒刑。英國警方扣押的虛擬貨幣 等不法資產總額約52億英鎊（約68億美元），如何處置成為各方新戰場。

錢志敏2014至2017年在中國策畫大型傳銷詐欺案，販售「全球唯一數位資產保值險」、人工智慧「生命手環」等商品，宣稱投資報酬率高達300%至400%。她前後總計得手逾400億人民幣（約56億美元），導致逾12萬8400人受害，涵蓋中國幾乎每一個省份。

錢志敏2017年潛逃出境，輾轉進入英國，繼續利用比特幣 等虛擬貨幣洗錢，在英國警方與中方合作追緝下，去年4月落網。

倫敦法官11日宣判，錢志敏因持有和移轉犯罪所得，遭處11年8個月徒刑；協助她洗錢的馬來西亞籍華裔男子Seng Hok Ling則因移轉犯罪所得，遭處4年11個月徒刑。

錢志敏去年4月在英格蘭北部約克市（York）花園別墅租處被捕時，另有四人被捕。據了解，隨錢志敏被帶回警局偵訊的四人之中，有一名台灣男子。

Seng Hok Ling另曾嘗試冒用港星沈殿霞，為錢志敏偽造護照。Seng Hok Ling表示，他聽信錢志敏說法，即錢志敏使用偽造文件、被迫隱匿行蹤、秘密移轉資產，是為了躲避北京當局迫害。

錢志敏曾在供詞提到，中國不是民主法治國家，往往是「共產黨說了算」；當局會羅織罪名、針對性地打擊有錢人。若遭引渡回中國，她將面臨人身安全風險，恐遭刑求。她聲稱，北京當局力行經濟和社會控制，因此不僅打壓政治活躍分子，也打擊比特幣和「比特幣企業家」，以及演員、媒體人、具一定能見度的富商等。

不過，錢志敏在中國成立用以詐財的藍天格銳電子科技公司，曾在北京釣魚台 國賓館等高規格場館舉行推廣招待會，並邀請黨國幹部「站台」。根據被害人證詞，相信藍天格銳獲國家支持、產品有助解決國家問題，同時可讓家族「三世富貴」的民眾，因被詐財而蒙受的損失包括家破人亡、精神創傷、陷入貧困。

同時，錢志敏在歐洲各國旅行，在杜拜等地置產，購買珠寶、豪車，並資助核心得力助手的子女在英國就讀私立貴族學校。

錢志敏11日在法庭聆聽法官宣判和陳述判決理由時，曾啜泣拭淚。她兩天出庭都身著淡綠色底花卉紋飾旗袍、梳包頭。她的律師在為她請求減輕刑罰時，提到錢志敏羈押期間在看守所表現良好、積極學習英文，堪稱「獄所典範」，甚至出版詩集。律師也提到錢志敏已表達願賠償受害者。

有媒體報導，英國財政部期待運用「錢志敏案」被沒收的犯罪所得，填補部分預算缺口。