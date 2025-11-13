我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
太子集團創辦人陳志。(取材自太子集團網頁)
太子集團創辦人陳志。(取材自太子集團網頁)

柬埔寨太子集團洗錢案備受矚目，美國此前沒收該詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值150億美元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。

美國司法部今年10月發布聲明，指控目前在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右）。

聲明表示，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。

中國國家計算機病毒應急處理中心微信公眾號9日發文，談及美國政府接管陳志比特幣的事件。

文章指出，2020年12月29日，路邊礦池（LuBian）發生一起重大駭客攻擊事件，約12.7萬枚比特幣被攻擊者竊取，這批比特幣由陳志持有。事發後陳志及其太子集團分別於2021年初、2022年7月多次在區塊鏈上發布消息，指希望駭客歸還被盜比特幣並願意支付贖金，但沒有收到任何回覆。

文章表示，奇怪的是，這批比特幣被盜後存放於攻擊者控制的比特幣錢包地址長達四年，幾乎分文未動，這顯然不符合一般駭客急於變現追逐利益的行為，更像是一場由「國家級黑客組織」操盤的精準行動。直到2024年6月，這批比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包地址中，至今未動。

文章表示，2025年10月14日，美國司法部宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的12.7萬枚比特幣。種種證據表明，這批比特幣正是2020年被駭客竊取的路邊礦池比特幣。

文章表示，美國政府或早在2020年就已經通過駭客技術手段竊取陳志持有的12.7萬枚比特幣，這是一起典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。

中國政府近年多次指控美國政府作出網路攻擊，如中國國安部10月時聲稱，掌握美國國家安全局網路攻擊入侵中國國家授時中心的證據，並指美方利用其在菲律賓、日本與台灣等地的技術陣地發動網攻，從而隱藏自身、嫁禍他人。

比特幣 駭客 詐騙集團

上一則

曾效力DeepSeek的AI天才少女羅福莉 加入小米年薪驚人

下一則

英最大洗錢案 中籍女判12年 68億美元贓款處置成新戰場

延伸閱讀

太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣

太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回

太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回
比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？
新聞評論／太子集團案 賴政府「假打詐虛抗中」露餡

新聞評論／太子集團案 賴政府「假打詐虛抗中」露餡

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉