可協同殲20作戰…中空軍成立76周年 神祕「玄龍」曝光

中國空軍宣傳片「夢遠」釋出「玄龍」無人機出廠畫面。（視頻截圖）

11月11日為中國空軍成立76周年，在解放軍 發布的宣傳片「夢遠」中有一幕為一名老先生看到「新傢伙」，並有一片陰影飛過；據悉這架飛機是稱為「玄龍」的無人機 攻擊11，是可與殲20協同作戰的匿蹤無人機。

大公報報導，在中國空軍近日發布的近27分鐘微電影「夢遠」中，展示空軍發展歷程和成就。電影從1997年香港回歸歷史畫面講起，回顧戰機更新換代和空軍發展重要節點事件。殲8、殲10、殲11、殲16、殲20、運20、直8、直20等不同歷史階段、不同類型的戰機，以及「霹靂」空空導彈、「紅旗」空地導彈集中亮相。

其中有一幕透露了新機型。片中，一名先生於1997年開設「機場小賣部」，一家人與空軍有著密切關聯。畫面中出現的一款飛機出場畫片，該飛機被稱為「玄龍08」，並有在空中飛行畫面，一名飛官指出「威龍一號收到，已與玄龍偕同」，顯示其能與殲20（代號威龍）協同作戰，是一款匿蹤無人機。

隨後有一幕為這名當年開店的老先生驚呼看到了「新傢伙」，並有一片陰影飛過。

該影片最大的亮點是首次披露殲20隱身戰機與大型隱身無人機協同作戰。同時，也是首次披露攻擊11無人機代號命名為「玄龍」，也就是片中老先生稱的「新傢伙」。 中國解放軍宣傳片「夢遠」出現「玄龍」無人機與多架戰機協同訓練畫面。（視頻截圖）

據報導，攻擊11是一款中國自主研發的大型無人機，是具備獨立作戰能力的高端隱身攻擊平台。採用大後掠角飛翼式氣動布局、機背S形進氣道、鋸齒裝隱身尾氣噴口、無垂尾設計，雷達反射截面小，具備全向隱身性能。其隱形塗層則可有效降低紅外特徵。

攻擊11具備高隱身、強突防、精確打擊三大優勢，能夠在高威脅、強對抗戰場環境中，遂行進攻性制空作戰和壓制防空等任務，兼具空戰、對地、對海打擊能力。

此次在空軍主題微電影中亮相的攻擊11，被稱為「玄龍08」，這一編號亦意味著攻擊11已經批量列裝服役，形成一定的規模優勢。