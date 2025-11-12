中國版H-1B工作簽？「K字簽證」上路 本地生憂搶飯碗

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
中國於10月1日起推出針對外國青年科技人才的「K字簽證」政策。圖為今年6月，南京的東南大學外國留學生參加畢業典禮。(中新社資料照)
中國於10月1日起推出針對外國青年科技人才的「K字簽證」政策。圖為今年6月，南京的東南大學外國留學生參加畢業典禮。(中新社資料照)

中國近日推出鎖定科技人才的「K字簽證」計畫，這項上月啟用的新制，凸顯中國積極追趕美國以及搶奪全球頂尖人才與尖端技術的用心。反觀美國，受到川普總統收緊移民政策影響，H-1B工作簽證正陷入前景不明之中。

美聯社報導，印度 IT專業人士斯里尼瓦薩戈帕蘭(Vaishnavi Srinivasagopalan)曾在印度與美國任職，如今正尋找赴中國工作的機會，「中國的K字簽證，相當於美國的H-1B。」斯里尼瓦薩戈帕蘭對中國的工作環境與文化產生興趣，源於父親數年前曾在中國大學任教的經驗，「對於像我這樣希望到海外工作的專業人士，(K字簽證)是個不錯的選項。」

K字簽證補足了中國現行的外籍專業人士簽證，例如R字簽證，但條件更寬鬆，申請者不必事先取得聘雇邀約即可申請。「北京將美國收緊移民政策視為機會，藉此向世界展現這裡是一個對外籍人才與投資更開放的國家，」安全情報公司Dragonfly主管凱勒曼(Barbara Kelemen)指出。

「以往在美國留學的學生都期待拿到H-1B簽證，但現在問題重重，」目前就讀四川大學國際關係碩士的印度學生達斯(Bikash Kali Das)說。

目前中國國內畢業生失業率仍高，但科技職位競爭激烈，領導層急於填補技術缺口。位於上海的移民顧問公司Newland Chase主管胡愛德華(Edward Hu)表示，來自印度與東南亞的技術人才，已紛紛表達對K簽的濃厚興趣。

不過，中國16至24歲青年失業率接近18%，這項吸引外籍專才的政策也引發爭議，「目前的就業市場已競爭激烈，」浙江大學行為科學研究所碩士生周馨瑩(音譯)說。她認為，外籍專業人士確實能帶來新技術與國際視野，但「部分國內年輕求職者可能會因此感受到壓力。」

對此，顧問公司Geopolitical Strategy策略專家費勒(Michael Feller)表示，「中國必須強調精挑細選的外籍人才是創造而非搶奪本地就業機會。」另一方面，人力與移民專家指出，外國專才在中國仍面臨不少障礙，包括語言隔閡以及中國政府嚴格的網路審查制度。

