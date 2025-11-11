我的頻道

中官媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

中國新聞組／即時報導
日本首相高市早苗上任不到三周，就因台灣議題引發中國兩度「強烈抗議」。（路透）
日本首相高市早苗上任不到三周，就因台灣議題引發中國兩度「強烈抗議」。（路透）

中國官方與媒體對中國駐大阪總領事薛劍「斬首」的失言風波避而不談，卻緊盯日本首相高市早苗涉台相關談話。具官方背景的微信公眾號「牛彈琴」更諷刺高市是「政壇極品」，聲稱中日建交以來，從來沒有一個首相像高市早苗一樣，上任不到三周就因台灣議題兩度引發中國「強烈抗議」。

高市早苗10月21正式就任日本首相。針對高市10月31日、11月1日接連在其社交媒體帳號發布她於APEC會議期間與台方領袖代表林信義會面的消息，中國外交部11月1日晚間以發言人名義發布新聞稿，表示已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

針對高市早苗本月7日在國會答問時稱，如果中國對台灣出動軍艦並使用武力，可能構成日本「存亡危機事態」，日本自衛隊將可以行使集體自衛權。中國外交部在10日例行記者會上，藉由媒體提問再度表達已就此向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

「牛彈琴」11日發文稱，「中日建交以來，不管是哪個首相，一開始都還比較注意謹言慎行，沒有一個像高市早苗這樣魯莽，讓中國這樣憤怒，中日開局這樣糟糕。真是又一個政壇極品。」

「牛彈琴」指出，中國外交部發言人林劍在10日記者會痛批高市的言論「暗示武力介入台海可能性」。以前的日本領導人不排除有這種想法，但至少迴避公開表態。「高市早苗偏不，直接說出了口。事實上，這可能也是她一貫的想法。」

針對高市暗示要武力介入台海問題，林劍在10日記者會還追加了三問：日方領導人有關言論到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？日方究竟想把中日關係引向何方？

中國駐日使館10日深夜發布的新聞稿則追加一個問題：日本軍國主義曾多次以「存亡危機」為由發動對外侵略，包括藉口「行使自衛權」悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭。如今日方再提「存亡危機事態」，企圖將自身綁上分裂中國的戰車，不得不讓人懷疑日本是否要重蹈覆轍？

「牛彈琴」表示，目前已有兩位日本前首相就高市相關談話公開提出批評。鳩山由紀夫強調，台灣問題是中國內政，日本不該介入；野田佳彥則稱，高市的發言影響重大，「必須格外謹慎」。

「牛彈琴」指出，高市早苗上台沒幾天，中日關係就急轉直下，「這樣的開局，罕見；這樣的首相，確實是極品」。而中國其實也看透了她，高市上台當天，中國外交部發言人就鄭重提醒她：信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，而中國官方迄今也未對高市的上任表達祝賀。

