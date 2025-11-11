高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

中國啟動「秋季外交」，多國元首及外長接連訪問中國，其中，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）10日抵達成都。雷蒂西亞向來熱愛帶有的中國元素服飾，外界十分好奇她在中國亮相的打扮，只見她一身全黑造型，穿著黑色風衣、圍著黑色圍巾、手提黑色手包，連高跟鞋都一黑到底，網友直呼「氣場炸裂」。

綜合環球人物雜誌等媒體報導，西班牙國王菲利佩六世與王后雷蒂西亞堪稱「高顏值王室」，此次訪華，外界除了關注中西如何推動兩國戰略夥伴關係，網友們更緊盯兩人的時尚穿搭。

在走下飛機時，身高一米九五的國王菲利佩六世身穿深色高定西裝，打了一條淺藍色領帶，儀態穩重、氣場全開，滿溢的紳士風範宛如從電影走出。在他身旁的王后雷蒂西亞則是一身全黑打扮，從風衣、圍巾、包包、高跟鞋都是深沉的黑色，雖然沒有華麗珠寶和艷麗禮服，卻格外顯得氣勢凌人，更帶有一股低調卻有力的自信。

平民出身的雷蒂西亞每次在重要場合亮相，所穿的服裝都會成為媒體關注焦點。菲利佩六世曾開玩笑說：「自從我娶了雷蒂西亞，焦點就再也不在我身上了。」有外媒評論稱，雷蒂西亞堪稱歐洲王室中「極具代表性的時尚標竿」。

值得一提的是，雷蒂西亞尤其喜歡帶有中國元素的服飾。2017年在一次頒獎典禮上，她穿了一件黑白花連衣裙，顯得優雅大方；2018年在陪同國王接待中國領導人訪問時，雷蒂西亞穿上了更具東方風情的服裝，外媒認為，這套服飾是她向中國致敬的造型，體現了對中國文化的尊重與喜愛。 西班牙王后雷蒂西亞熱愛帶有中國元素的服飾，圖為2017年，雷蒂西亞穿著一身黑白花連衣裙出席頒獎典禮。（取材自英國「Hello」雜誌）

在日常生活中，雷蒂西亞通常選擇較平價的服飾，也經常重複穿搭舊衣。她尤其喜歡穿西班牙本土品牌服裝，以此支持本土服裝業發展。

這次陪同國王訪華，雷蒂西亞下機時並未刻意換裝，也沒有象徵外交禮儀的繁複打扮，或許也透露了：西班牙王室此行重的是交流，而不是表演。