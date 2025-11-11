我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

中稀土牌壽命剩2年？貝森特說法被批「不是天真就是誇大」

編譯陳苓／綜合報導
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年。貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。

英國金融時報（FT）報導，中國高度掌控稀土行業，而建造礦場和加工，又過程複雜、費用高昂，部分人士質疑貝森特的兩年時間表，歐亞集團（Eurasia）大宗商品主管布古說：「承諾在一或兩年達成，不是天真、就是誇大。美國沒有實際的方法能辦到。」

開發新礦場耗時、風險高、且資本密集。新發現的礦床須先研究數年，才會做出建造礦場的最後決定。但漫長的許可程序，往往會拖慢工程。籌錢開發礦場也有挑戰性，初期時程常遭延誤。

FT分析顯示，稀土礦場從探測到施工，一般需要九年，最短要六年三個月，最長更要18年。Project Blue研究主管莫里曼說，24個月要完全脫離中國供應的稀土和磁鐵材料，極具雄心，會需要龐大資本、許可、人力教育才能辦到。

舉例來說，澳洲萊納斯（Lynas）是中國以外的最大稀土生產商。該公司警告，汙水管理和許可考驗增加成本，使得籌畫中的美國德州加工廠，出現重大不確定性。

另一個問題是，新供應鏈在財務上要如何存活？就算建了礦場和工廠，業者還須和低成本的中企競爭。儘管許多美國公司和相關業者，承諾要開發稀土開採、加工、磁鐵製造項目，業內人士說，沒有更強勁的價格訊號，多數仍是投機或不賺錢的計畫。

美國稀土商MP Material執行長利廷斯基指出，稀土確實能有更多業者與更多供給，但要在五年或十年辦到，需要高上許多的價格。

稀土 貝森特 供應鏈

上一則

小獅子進房叫醒你…江蘇酒店推互動服務 1天限量20間

下一則

東莞男懸崖邊「打坐練功」 目擊者驚：若打滑就摔下去

延伸閱讀

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
鎵、鍺、石墨等材料 中國恢復對美國出口

鎵、鍺、石墨等材料 中國恢復對美國出口
中國再公告 暫停實施部分稀土對美出口管制措施

中國再公告 暫停實施部分稀土對美出口管制措施
川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30