東方航空上海→德里復飛 中印關係回暖全面直航

記者謝守真／綜合報導
中國東方航空9日重新開通「上海浦東—德里」航線，宣告中印直航全面恢復，也是兩國關係回暖的象徵。 （取材自央視新聞）
時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空9日也重新開通「上海浦東—德里」航線，代表中國航空公司首度復航中印客運航班，成為兩國關係持續回暖的重要象徵。

據央視報導，9日東航編號MU563航班於13時2分從上海浦東國際機場起飛，搭載248名旅客，這是時隔五年中國航空公司執飛的首趟中印客運航班，顯示中國航空公司正式復航中印航線，首航去程客座率突破95%。

東航的「上海浦東—德里」航線，由空巴A330寬體客機執飛，每周三班，逢周三、六與日運行。去程航班MU563，於當地時間17時45分抵達印度德里的英迪拉甘地國際機場。回程航班MU564則於當地時間19時55分起飛，次日凌晨4時10分返回上海，全程約八小時。

東航表示，隨著中印航線正式復航，未來將根據市場回饋適時加密航線，同時計畫恢復昆明至加爾各答航線，及新開上海浦東至孟買航線，進一步加密中印間航線網路。

華夏時報指出，該航線連接上海及德里，是中印之間最具戰略意義的空中通道之一，作為兩國重要經濟中心城市，上海與德里緊密連接將有助促進兩國經貿、文化等領域交流。

此前受新冠疫情與2020年加勒萬河谷邊境衝突影響，中印直航自2020年初全面中斷，至今已逾五年。BBC指，疫情前兩國每年約有2500班定期航班運行。

東航 疫情 印度

