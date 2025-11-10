首次粵港澳聯合舉辦 全運會廣州開幕 習近平伉儷出席

中國國家主席習近平9日晚在廣州市出席第15屆全國運動會開幕式，向大家揮手致意。（新華社）

中國第15屆全國運動會9日晚間在廣東省廣州市隆重開幕。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平 出席開幕典禮。這是首次由粵港澳三地聯合舉辦的全國運動會，廣東省委書記黃坤明、香港 特首李家超和澳門 特首岑浩輝均出席儀式。文體展演以「圓夢未來」為主題，除三地演藝人員，表演並加入機械人、全息投影等科技元素。

BBC報導，相比起奧運和亞運，全運會對日漸步入世界前列的中國體育而言不算最矚目的舞台，但2025年的全運卻有特殊的意義——兩個前殖民地城市歷史上第一次參與舉辦中國國家運動會。

全運會開場前先上演65分鐘暖場表演，帶動氣氛。晚間7時58分時，習近平和夫人彭麗媛以及國際奧委會主席考文垂（Kirsty Coventry）和終身名譽主席巴赫（Thomas Bach）等嘉賓入場，向觀眾揮手致意，迎來全場熱烈掌聲。

據了解，這是習近平連續第四次出席全運會開幕式，新華社刊文指出，在習近平心中，「從體育強國到健康中國，人民的健康、人民的體質、人民的幸福，都是一脈相承的」。

綜合新華社、明報、南方都市報報導，伴隨「歌唱祖國」昂揚旋律，儀式由廣東新任省長孟凡利主持，先由國旗進場拉開序幕，及後由全運會和殘特奧會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」，聯同身穿極具嶺南風韻廣繡服裝的引導員引領各省市代表團入場，廣東、香港、澳門三地代表團一同壓軸現身，全場再次歡呼雷動。

此外，場內火炬傳遞將全場氣氛推向頂點，火炬從乒乓球前國手馬琳、跳水名將陳若琳開始，依次傳給香港前單車手黃金寶、澳門空手道運動員方文浩、前跳水運動員郭晶晶、網球選手王曦雨、花泳姊妹王柳懿和王芊懿、羽毛球手梁偉鏗、 跳繩教練賴宣治、柔道冠軍冼東妹、廣東足球老將容志行。

接下最後一棒的蘇炳添、張家朗和李禕隨之一同走上火炬台，點燃圓形主火炬台「天海之冠」，引發全場歡呼。最後，開幕式在歌手周深、單依純演唱主題曲「天海一心」熱烈氣氛中結束。

據悉，第15屆全運會將於11月21日閉幕，共有1.4萬多名運動員參加競技比賽項目，約1.1萬名群眾運動員參加群眾賽事活動。