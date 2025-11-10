我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

首次粵港澳聯合舉辦 全運會廣州開幕 習近平伉儷出席

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平9日晚在廣州市出席第15屆全國運動會開幕式，向大家揮手致意。（新華社）
中國國家主席習近平9日晚在廣州市出席第15屆全國運動會開幕式，向大家揮手致意。（新華社）

中國第15屆全國運動會9日晚間在廣東省廣州市隆重開幕。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕典禮。這是首次由粵港澳三地聯合舉辦的全國運動會，廣東省委書記黃坤明、香港特首李家超和澳門特首岑浩輝均出席儀式。文體展演以「圓夢未來」為主題，除三地演藝人員，表演並加入機械人、全息投影等科技元素。

BBC報導，相比起奧運和亞運，全運會對日漸步入世界前列的中國體育而言不算最矚目的舞台，但2025年的全運卻有特殊的意義——兩個前殖民地城市歷史上第一次參與舉辦中國國家運動會。

全運會開場前先上演65分鐘暖場表演，帶動氣氛。晚間7時58分時，習近平和夫人彭麗媛以及國際奧委會主席考文垂（Kirsty Coventry）和終身名譽主席巴赫（Thomas Bach）等嘉賓入場，向觀眾揮手致意，迎來全場熱烈掌聲。

據了解，這是習近平連續第四次出席全運會開幕式，新華社刊文指出，在習近平心中，「從體育強國到健康中國，人民的健康、人民的體質、人民的幸福，都是一脈相承的」。

綜合新華社、明報、南方都市報報導，伴隨「歌唱祖國」昂揚旋律，儀式由廣東新任省長孟凡利主持，先由國旗進場拉開序幕，及後由全運會和殘特奧會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」，聯同身穿極具嶺南風韻廣繡服裝的引導員引領各省市代表團入場，廣東、香港、澳門三地代表團一同壓軸現身，全場再次歡呼雷動。

此外，場內火炬傳遞將全場氣氛推向頂點，火炬從乒乓球前國手馬琳、跳水名將陳若琳開始，依次傳給香港前單車手黃金寶、澳門空手道運動員方文浩、前跳水運動員郭晶晶、網球選手王曦雨、花泳姊妹王柳懿和王芊懿、羽毛球手梁偉鏗、 跳繩教練賴宣治、柔道冠軍冼東妹、廣東足球老將容志行。

接下最後一棒的蘇炳添、張家朗和李禕隨之一同走上火炬台，點燃圓形主火炬台「天海之冠」，引發全場歡呼。最後，開幕式在歌手周深、單依純演唱主題曲「天海一心」熱烈氣氛中結束。

據悉，第15屆全運會將於11月21日閉幕，共有1.4萬多名運動員參加競技比賽項目，約1.1萬名群眾運動員參加群眾賽事活動。

習近平 澳門 香港

上一則

東方航空上海→德里復飛 中印關係回暖全面直航

延伸閱讀

兌現川普承諾 美10日起暫停對中國海運業301調查 中船港口費也停收

兌現川普承諾 美10日起暫停對中國海運業301調查 中船港口費也停收
紐時：深圳公司研發藥物 讓人類活到120歲

紐時：深圳公司研發藥物 讓人類活到120歲
習近平： 推進「軟連通」深化粵港澳合作 建設「三宜」生活圈

習近平： 推進「軟連通」深化粵港澳合作 建設「三宜」生活圈
全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活