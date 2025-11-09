福建艦官兵被子用阻燃材料 平鋪牀上不必疊豆腐

福建艦上官兵的被子，平鋪牀上就好不必疊豆腐。（視頻截圖）

央視7日播出中國國家主席習近平 登上航母福建艦參觀畫面，顯示他專門到艦內餐廳和士兵艙，察看士兵飲食和住宿保障情況，有關福建艦內部情況持續引起網民熱議。官媒昨進一步披露，艦上官兵牀鋪並沒有傳統「豆腐 塊」牀被。

明報報導，從畫面可見，習近平到福建艦的飯堂察看，就餐區域使用的是固定座位，甜品區有虎皮蛋糕卷、棗糕等糕點，自助餐區有烤羊扒、白灼大蝦和紅燒肉等菜式。在兵艙區域，供士兵休息的是三層牀鋪位，上面鋪著整齊的藍色被單，旁邊有衣帽櫃。陪同習參觀的大校說，艙內氣溫調節保持在26℃。習近平在和士兵寒暄時，笑著說：「在艦上就是以艦為家了，很好。」

福建艦上官兵的被子，用的是阻燃材料，遇到明火不會燃燒。（視頻截圖）

有眼利的網民發現，官兵牀鋪上沒有疊成「豆腐塊」般的牀被。福建艦的艦員解釋，將被子平鋪在牀上，是艦艇現在的統一規定，主要方便大家日常整理，而且艦艇兵不像其他軍種需要快速轉換部署（疊好被子隨時背起就走）。另外，這些被子用的是阻燃材料，遇到明火不會燃燒。

中國海軍發言人冷國偉昨證實，福建艦常駐地為三亞軍港，這是綜合戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素考慮。