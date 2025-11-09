我的頻道

「聽黨話、跟黨走」…習近平瞻仰葉劍英 疑藉此宣示正統

中國新聞組／北京9日電
習近平參觀葉劍英紀念園。（取材自央視）
習近平參觀葉劍英紀念園。（取材自央視）

中共總書記、中國國家主席習近平11月7日下午到廣東省梅州市考察調研，並參觀了在當地的葉劍英紀念園，向葉劍英銅像獻花籃。習近平在參觀時表示，「我們今天取得的偉大成就，都是建立在毛澤東等老一輩革命家打下的江山、攢下的家底之上的」，強調要「永遠聽黨話、跟黨走」。有分析稱，對照習近平此前視察海南自由貿易港時多次提及「黨中央」，習近平此次談話似在再度宣示他的「黨中央」正統，間接粉碎他被架空的傳聞。

據人民日報報導，11月7日至8日，習近平先後到梅州、廣州考察調研，7日下午來到位於梅州市梅縣區雁洋鎮的葉劍英紀念園。在葉劍英紀念館，習近平向葉劍英銅像敬獻花籃、鞠躬，參觀葉劍英生平事跡陳列，隨後又參觀葉劍英故居。

習近平強調，「我們今天取得的偉大成就，都是建立在毛澤東等老一輩革命家打下的江山、攢下的家底之上的。要結合黨史宣傳教育，講好老一輩無產階級革命家的故事，教育引導廣大幹部群眾特別是青少年傳承紅色基因、賡續紅色血脈，永遠聽黨話、跟黨走」。

葉劍英是中共開國元帥，「黨史文匯」曾刊文披露，1962年，時任國務院副總理的習仲勳因「劉志丹」、「反黨小說」案被審查、下放。文革結束後，時任中共中央副主席、中央軍委副主席的葉劍英堅決支持為習仲勳平反，還力薦他主政廣東，包括支持習仲勳在廣東搞經濟特區。

有分析指出，習近平此次瞻仰葉劍英，並稱靠革命家打江山，強調要「永遠聽黨話、跟黨走」，除因葉劍英與其父習仲勳的情誼外，疑也藉此宣示自己的「黨中央」正統，並非如多家外媒和海外政論人士所稱其已在黨中央被架空。

葉劍英紀念園由葉劍英紀念館和葉劍英故居組成，於2007年5月建成開放。葉劍英故居建築面積350平方米，是一座普通客家農舍，葉劍英1897年4月28日誕生在這裡，並在此度過童年和少年時代。葉劍英紀念館常設展示葉劍英同志的生平事蹟。

目前正值梅州特色農產品金柚收獲季節，習近平此行還來到雁洋鎮南福金柚種植基地聽取匯報、察看柚子及其加工產品、文創產品，並走進果林，同果農和農技人員交流。習近平指出，發展鄉村特色產業是推進鄉村全面振興的基礎，要加強科技應用，推動農文旅融合，不斷延伸產業鏈、增加附加值，帶動更多農民群眾增收致富。

離開時，習近平同村民們親切道別，並叮囑，黨和政府要繼續加強對老區的政策扶持，老區廣大幹部群眾要齊心協力、奮發圖強。他祝願鄉親們的日子過得像金柚一樣又甜又美。

中國全運會今開幕 澳門16歲跳水選手「撞臉白鹿」

紐時：深圳公司研發藥物 讓人類活到120歲

中國「秋季外交」登場 西班牙國王、泰王、挪威外相接連到訪

習近平向葉劍英銅像獻花籃 稱靠革命家打江山

