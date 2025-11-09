歐盟護自家車企 「暗示將對中國在歐車廠下手」

歐洲是中國第二大貿易市場，圖為比亞迪開拓者1號輪搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。（新華社）

眼見自家老牌車企恐跟不上時代，落後中美，歐盟 竟焦慮到要對中國在歐車廠下手。歐盟委員會分管產業戰略的執行副主席塞茹爾內指出，中美競爭對手來勢洶洶，歐盟需要動手幫自家汽車產業一把，包括重新評估歐盟零排放目標，以及對中國投資「設定條件」，劍指中國車企在歐洲的生產基地。

路透、義大利 能源網站Energia Oltre報導，塞茹爾內表示，「我們應保衛汽車工業免受來自中美的威脅，如果不採取干預措施，十年內歐洲生產和銷售的汽車將從1300萬輛減少到900萬輛。」

他引用最新數據表示，今年前九個月，中國汽車僅在義大利的銷量就增長了150%；更令人擔憂的是，據估計到2035年，歐洲汽車的市占將從70%下降到55%；更糟糕的是元件的市占，將從目前的85%降至50%以下。

塞茹爾內提出三點建議，那就是靈活應對氣候目標、尋求多元化出口，以及制定新規則以保護歐洲的生產。

他首先強調：「我們必須對2035年完全停止內燃機汽車的目標展現靈活性。」

2023年3月，歐盟決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。在德國 要求下，使用碳中性燃料的新的燃油車將在2035年後繼續銷售。歐盟稱，根據這項法規，新的燃油轎車和小型客貨車的碳排放量到2035年將減至零。

塞茹爾內還暗示將針對在歐洲的中國生產基地採取措施。他指出：「目前在西班牙和匈牙利，有汽車製造商使用中國零部件和中國工人組裝中國汽車，這是不可接受的。」

此外，他還提出，為減少對中國的稀土礦依賴，歐洲應考慮巴西、加拿大和非洲國家等新供應商，引入使用限制，加強回收，並投資於潛在的本地開採點。

塞茹爾內曾透露，歐盟委員會計畫在12月10日推出一項更廣泛的戰略，宣布創建一類新的經濟型小型電動汽車，以對抗來自中國的競爭並重振內部市場。

作為中國外貿「新三樣」之一，新能源汽車今年出海動能強勢。據央視新聞報導，今年前四個月，中國汽車產銷首次突破1000萬輛，其中，新能源汽車出口超64萬輛。

7月末，行業研究機構JATO Dynamics發布的最新分析顯示，今年上半年，28個歐洲國家包括英國的新車註冊中，有5.1%為中國品牌，創歷史新高，較去年幾乎翻倍。

市場研究公司JATO Dynamics全球分析師穆尼奧斯表示，對於中國汽車品牌，歐洲消費者做出了積極反應。看來這些品牌已經成功地解決了此前困擾他們的認知和意識問題。

全球汽車行業正在經歷前所未有的變革，中國電動汽車的快速崛起，讓歐洲老牌車企面臨嚴峻挑戰。歐洲行業高管警告說，歐盟去年對中國電動汽車加徵關稅，將使技術共享變得更加困難。

賓士首席執行官、歐洲汽車製造商協會（ACEA）主席康林松（Ola Kallenius）先前指出，保護主義加劇將使歐洲遭受最大損失，因為歐洲企業從全球化中獲益最多。他呼籲開放市場，盡可能創造公平競爭的環境，「讓最好的市場參與者勝出。」