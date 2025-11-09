我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

歐盟護自家車企 「暗示將對中國在歐車廠下手」

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲是中國第二大貿易市場，圖為比亞迪開拓者1號輪搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。（新華社）
歐洲是中國第二大貿易市場，圖為比亞迪開拓者1號輪搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。（新華社）

眼見自家老牌車企恐跟不上時代，落後中美，歐盟竟焦慮到要對中國在歐車廠下手。歐盟委員會分管產業戰略的執行副主席塞茹爾內指出，中美競爭對手來勢洶洶，歐盟需要動手幫自家汽車產業一把，包括重新評估歐盟零排放目標，以及對中國投資「設定條件」，劍指中國車企在歐洲的生產基地。

路透、義大利能源網站Energia Oltre報導，塞茹爾內表示，「我們應保衛汽車工業免受來自中美的威脅，如果不採取干預措施，十年內歐洲生產和銷售的汽車將從1300萬輛減少到900萬輛。」

他引用最新數據表示，今年前九個月，中國汽車僅在義大利的銷量就增長了150%；更令人擔憂的是，據估計到2035年，歐洲汽車的市占將從70%下降到55%；更糟糕的是元件的市占，將從目前的85%降至50%以下。

塞茹爾內提出三點建議，那就是靈活應對氣候目標、尋求多元化出口，以及制定新規則以保護歐洲的生產。

他首先強調：「我們必須對2035年完全停止內燃機汽車的目標展現靈活性。」

2023年3月，歐盟決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。在德國要求下，使用碳中性燃料的新的燃油車將在2035年後繼續銷售。歐盟稱，根據這項法規，新的燃油轎車和小型客貨車的碳排放量到2035年將減至零。

塞茹爾內還暗示將針對在歐洲的中國生產基地採取措施。他指出：「目前在西班牙和匈牙利，有汽車製造商使用中國零部件和中國工人組裝中國汽車，這是不可接受的。」

此外，他還提出，為減少對中國的稀土礦依賴，歐洲應考慮巴西、加拿大和非洲國家等新供應商，引入使用限制，加強回收，並投資於潛在的本地開採點。

塞茹爾內曾透露，歐盟委員會計畫在12月10日推出一項更廣泛的戰略，宣布創建一類新的經濟型小型電動汽車，以對抗來自中國的競爭並重振內部市場。

作為中國外貿「新三樣」之一，新能源汽車今年出海動能強勢。據央視新聞報導，今年前四個月，中國汽車產銷首次突破1000萬輛，其中，新能源汽車出口超64萬輛。

7月末，行業研究機構JATO Dynamics發布的最新分析顯示，今年上半年，28個歐洲國家包括英國的新車註冊中，有5.1%為中國品牌，創歷史新高，較去年幾乎翻倍。

市場研究公司JATO Dynamics全球分析師穆尼奧斯表示，對於中國汽車品牌，歐洲消費者做出了積極反應。看來這些品牌已經成功地解決了此前困擾他們的認知和意識問題。

全球汽車行業正在經歷前所未有的變革，中國電動汽車的快速崛起，讓歐洲老牌車企面臨嚴峻挑戰。歐洲行業高管警告說，歐盟去年對中國電動汽車加徵關稅，將使技術共享變得更加困難。

賓士首席執行官、歐洲汽車製造商協會（ACEA）主席康林松（Ola Kallenius）先前指出，保護主義加劇將使歐洲遭受最大損失，因為歐洲企業從全球化中獲益最多。他呼籲開放市場，盡可能創造公平競爭的環境，「讓最好的市場參與者勝出。」

歐盟 義大利 德國

上一則

習近平： 推進「軟連通」深化粵港澳合作 建設「三宜」生活圈

下一則

交大教授：中國工時太長須多放假 給足加班費讓老婆花錢

延伸閱讀

從商界到捷克眾院議長 日捷混血岡村富夫反移民反歐盟

從商界到捷克眾院議長 日捷混血岡村富夫反移民反歐盟
中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解

中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解
巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？

巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？
確保稀土供應 歐盟：與中建特別管道加快出口審批

確保稀土供應 歐盟：與中建特別管道加快出口審批

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？