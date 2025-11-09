福建艦將常駐三亞 海軍：戰機滿編「不會等太久」

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)
中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦於5日在海南三亞某軍港入列，海軍新聞發言人冷國偉昨表示，綜合考慮戰備需要等因素，福建艦常駐地為三亞軍港，並澄清沒有外傳「中國航母命名庫名單」。對於有外媒質疑實戰能力是福建艦最大短板，冷國偉表示，艦載戰機等配套裝備研製試驗工作也穩步推進，實現滿編上艦「相信不會等太久」。另，中國艦船研究設計中心昨闢謠稱，部分自媒體文章稱「福建艦總設計師是王碩威」為不實信息。

據新華社報導，冷國偉昨就福建艦部署地點、艦載機配備和中國海軍航母發展計畫等問題接受媒體書面採訪時表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地為三亞軍港。

有外國媒體報導引述專家認為，中國航母數量增多，技術也更先進，但實戰能力仍是最大短板，福建艦還需要很多年才能具有足夠的實戰能力。

關於福建艦艦載機何時滿編上艦，冷國偉說，艦載機是航母戰鬥力的核心，福建艦建造的同時，殲35、殲15T、殲15D等艦載戰鬥機、空警600艦載固定翼預警機、直20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計畫穩步推進，至於何時能夠實現滿編上艦，他和大家一樣期待，「相信不會等太久」。

冷國偉表示，福建艦是中國第一艘電磁彈射型航母，是海軍轉型建設跨越式發展的標誌性裝備，很多設備和技術都是第一次實際運用，入列後該艦將繼續深入開展相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計畫安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。

外界關注中國航母命名有所謂的「航母命名庫」，冷國偉表示，根據解放軍海軍艦艇命名相關規定，航空母艦以省級行政區劃命名，在命名過程中還會綜合考慮各省、區、市申請意願等因素，最終報中央軍委批准後確定。至於「航母命名庫」，並不存在這樣一個名單。

另中國艦船研究設計中心昨發布嚴正聲明指出，近期通過輿情監測發現，部分自媒體帳號為蹭熱點、引流量，既未經核實、也未經中心同意，擅自傳播涉及該中心王碩威的大量不實信息。聲明指出，王碩威不是福建艦總設計師，也不是福建艦總建造師，請部分自媒體平台和帳號主體嚴盡快清理刪除不實內容，不要再擅自拼湊嫁接、誤導受眾。針對侵權主體和有關內容，該中心將保留採取進一步法律行動的權利。

解放軍

