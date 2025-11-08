我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

中國「秋季外交」登場 西班牙國王、泰王、挪威外相接連到訪

記者謝守真／即時報導
中國11月迎來「秋季外交」高峰，多國元首及外長接連前往當地訪問。泰國國王瓦吉拉隆功將於13日至17日對中國展開國事訪問。（路透）
進入11月，中國也進入「秋季外交」高峰，多國元首及外長將接連訪問中國。其中，泰國國王瓦吉拉隆功將於周四展開中泰建交50年來，泰王首次對中國的國事訪問。另，西班牙國王菲利佩六世與挪威外交大臣艾德也將於明日到訪中國。

中國外交部6日宣布，應中國國家主席習近平邀請，瓦吉拉隆功將於13日至17日對中國進行國事訪問。在泰國外交部公布的行程中，瓦吉拉隆功此行將前往北京航天城、人形機器人創新中心、靈光寺及故宮博物院等重要文化、科技與宗教機構參訪。

習近平及其夫人彭麗媛將在人民大會堂舉行國宴款待泰王伉儷，中國國務院總理李強也將與泰王會面。港媒《星島日報》指，泰王此行是是中泰建交50年來泰國君主首次訪華。

據了解，已故泰王蒲美蓬曾在1963年訪問台灣。泰國清邁大學人文創新綜合中心助理教授洪文發接受中央社訪問表示，從1963年先王訪台到2025年現任泰王訪京，體現了泰國順應國際局勢變化，作出務實轉變，象徵泰國承認與中國接觸的必要性。

泰國王太后詩麗吉上月不幸病逝，享耆壽93歲。習近平向瓦吉拉隆功致唁電，指出詩麗吉王太后曾代表蒲美蓬國王訪問中國，為中泰友好及「中泰一家親」特殊情誼作出貢獻。

除了泰王將到訪中國，西班牙國王菲利佩六世則將於10日至13日對中國進行國事訪問，這是他時隔18年再度訪問中國。中國外交部發言人毛寧3日曾表示，中方願以菲利佩六世訪華為契機，拓展互利合作，推動兩國戰略夥伴關係。

儘管美國曾對西國靠近中國的行動提出警告，西班牙仍持續在經濟上尋求與中國的合作。過去三年，西班牙首相桑傑士已多度赴陸訪問，並在去年9月訪問時宣布，西班牙「不支持」歐盟對中國電動車徵收關稅。西班牙政府也批准多項中國企業投資項目，包括鋰電池製造商寧德時代與可再生能源集團遠景能源在當地設廠計畫。

此外，挪威外交大臣艾德亦將於10日至11日對中國進行正式訪問。中國外交部發言人毛寧此前表示，此次訪問是在挪威政府剛連任後進行，體現對中挪關係的重視。訪問期間，雙方將就中挪關係以及國際和地區共同關心的議題深入交換意見，以鞏固互信、增進共識、加強合作。

泰國 習近平 王菲

