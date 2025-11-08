福建艦幕後英雄／紅藍黃綠紫…「七彩馬甲團」各司其職

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦5日舉行入列授旗儀式，身穿紅、藍、黃、綠、紫等不同顏色的「馬甲軍團」，是航母操作、調度的幕後英雄。 （新華社）

習近平 主席在視察福建艦時，與艦載機飛行員及航母保障人員親切合影；身穿紅、藍、黃、綠、紫等不同顏色的「馬甲軍團」，成為航母一道獨特的風景線。

大公報報導，。福建艦採用電磁彈射系統的，任務崗位比山東艦、遼寧艦 更多更複雜；不同戰位的官兵，身著不同顏色的馬甲和作戰服，通過這種可視化的安排，便於識別和管理。

報導指出，「黃馬甲」主要是指揮類崗位，電磁彈射控制室的操作員，負責艦載機的轉運、放飛、回收的引導員，都是「黃馬甲」。艦載機起飛前，負責用手勢確認放行的就是「黃馬甲」。由於航母上噪音巨大，盡管配備降噪耳機，手勢仍然是重用的溝通方式。

報導稱，「棕馬甲」是艦載機的「體檢員」，在飛行前對戰機進行安全檢查，在飛行後進行檢查維護，確保戰機性能良好。「藍馬甲」是調運站位，負責艦載機的轉運和繫留。「紫馬甲」負責燃油補給，為艦載機加油、充電。

報導說，「綠馬甲」則屬於彈射器與飛機維修戰位，在起飛前確保電磁彈射器能夠正常彈射；在艦載機著艦後，幫助攔阻索復位。「紅馬甲」負責危險與安全管控，包括掛彈員、消防員、軍械員、甲板警戒員、飛機失事救護員等。「白馬甲」屬於政工、醫務衞勤、安全監察等戰位的人員。