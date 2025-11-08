中媒：福建艦不止於突破島鏈 移動的海上堡壘必去遠海

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦5日舉行入列授旗儀式。（新華社）

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」已在5日入列服役。據央視旗下「玉淵譚天」特約評論員劉匡宇表示，福建艦的入列，其意義遠不止於突破所謂的「島鏈封鎖」，更意味著中國向遠海又邁出了巨大的一步，未來，福建艦除必去台海、南海和西太平洋，也需要去東太平洋、印度 洋、大西洋建設「遠海」防禦能力，例如關島、夏威夷 附近等海域，實現遠海常態化部署，隨著航母數量增加，成為中國在遠海「移動的海上堡壘」。

玉淵譚天報導引述劉匡宇表示，福建艦入列後必去台灣海峽，南海和西太平洋，最大的區別是實戰化，對於遼寧艦 和山東艦來說，西太平洋就是遠海，但對於福建艦來說，不是，福建艦需要去東太平洋、印度洋、大西洋建設「遠海」防禦能力，比如關島附近海域、夏威夷附近海域，或者是澳洲附近海域。

軍事專家張軍社也表示，現在對福建艦有個說法，叫「交裝即交戰鬥力」，入列後，福建艦也可能會在更短的時間內前往上述地方檢驗自己的能力。除了時間變短，福建艦去的地方，也會改變，因為中國的航母執行的都是遠海防禦作戰任務。

此前航母部署主要有兩方面的限制，一是遼寧艦的任務比較重。軍事專家蘭順正表示，遼寧艦還承擔著「試驗平台」和「科研」的功能，再讓它進行巡航或者戰備值班任務，有些捉襟見肘；二是體系化作戰能力還不完善。而福建艦的出現，彌補了這兩個短板，相同的部署距離，福建艦由於性能的提升可以部署更長的時間。福建艦入列只是中國常態化部署航母的第一步。

至於「001」、「002」、「003」航母，不是序號，而是型號，003型算得上是一個成熟的「平台」。按照先前中國生產軍艦的慣例，在成熟平台上有一些優化和改進，就會進入到「量產」階段。後續，隨著航母數量的增加，中國就可以真正實現航母在某個點位上的長期、常態存在。屆時，什麼叫「移動的海上堡壘」，會有具象化的體現。