川習會見效？中國解除禁令 恢復3美企大豆進口

川習會見效？中國解除禁令 恢復3美企大豆進口

中國新聞組／北京8日電
中國解除禁令，3家美企大豆回歸中國市場。（路透）
中國海關總署7日公告稱，自2025年11月10日起恢復美國CHS Inc.等3家企業的大豆進口資格。

綜合新華社、中通社報導，美國總統川普與中國重啟貿易戰之際，中國海關總署今年3月公布，由於在進口的美國大豆檢出麥角和種衣劑大豆，暫停美國CHS Inc.等3家涉事企業的大豆進口資格。

川普上周在南韓釜山與中國國家主席習近平會談後，中方表示願恢復採購美國大豆。美國財長貝森特表示，中國承諾未來3年每年對美大豆採購量恢復至正常水準。

10月30日，中國商務部新聞發言人介紹近期中美經貿團隊吉隆坡磋商成果時曾談到，中美就「擴大農產品貿易」達成共識。而在5日於上海開幕的第八屆進博會期間，中國廈門市國資委旗下供應鏈企業建發股份已與包括美國CHS Inc.和嘉吉（Cargill）在內的七家全球農業及貿易企業簽署總額逾52億美元的農產品採購協議。

美國大豆出口協會首席執行官吉姆薩特日前受訪時表示，美國大豆行業始終將中國視為「最重要、最值得珍惜的市場」、「中國市場無可替代」。他還說：「我們珍視並感謝中國市場帶來的機遇，也相信這種關系值得我們繼續投入。」

薩特說，他對未來美中兩國合作前景感到樂觀，期盼中美農業合作重回正軌。「農業一直是連接兩個國家的橋梁。在這個充滿不確定性的時代，我們要做的是繼續讓這座橋更堅固，而不是讓它坍塌。」

他高度評價中國持續推進高水平對外開放，進博會就是一個很好的例證。「這是明智的方向。中國與世界在許多領域可以相互促進，以互利方式合作能帶來巨大共同利益。」

薩特指出，今年共有13個美國農業商品協會聯合參展進博會，涵蓋大豆、玉米、乳製品、肉類等領域。他強調，面對面的交流更能建立信任，參展進博會是向中國合作夥伴傳遞明確信號的機會，「我們依然在這裡，依然重視中國市場」。

