川習會見效？中國解除禁令 恢復3美企大豆進口

中國解除禁令，3家美企大豆回歸中國市場。（路透）

中國海關總署7日公告稱，自2025年11月10日起恢復美國CHS Inc.等3家企業的大豆進口資格。

綜合新華社、中通社報導，美國總統川普 與中國重啟貿易戰之際，中國海關總署今年3月公布，由於在進口的美國大豆檢出麥角和種衣劑大豆，暫停美國CHS Inc.等3家涉事企業的大豆進口資格。

川普上周在南韓釜山與中國國家主席習近平會談後，中方表示願恢復採購美國大豆。美國財長貝森特表示，中國承諾未來3年每年對美大豆採購量恢復至正常水準。

10月30日，中國商務部 新聞發言人介紹近期中美經貿團隊吉隆坡磋商成果時曾談到，中美就「擴大農產品貿易」達成共識。而在5日於上海開幕的第八屆進博會期間，中國廈門市國資委旗下供應鏈 企業建發股份已與包括美國CHS Inc.和嘉吉（Cargill）在內的七家全球農業及貿易企業簽署總額逾52億美元的農產品採購協議。

美國大豆出口協會首席執行官吉姆薩特日前受訪時表示，美國大豆行業始終將中國視為「最重要、最值得珍惜的市場」、「中國市場無可替代」。他還說：「我們珍視並感謝中國市場帶來的機遇，也相信這種關系值得我們繼續投入。」

薩特說，他對未來美中兩國合作前景感到樂觀，期盼中美農業合作重回正軌。「農業一直是連接兩個國家的橋梁。在這個充滿不確定性的時代，我們要做的是繼續讓這座橋更堅固，而不是讓它坍塌。」

他高度評價中國持續推進高水平對外開放，進博會就是一個很好的例證。「這是明智的方向。中國與世界在許多領域可以相互促進，以互利方式合作能帶來巨大共同利益。」

薩特指出，今年共有13個美國農業商品協會聯合參展進博會，涵蓋大豆、玉米、乳製品、肉類等領域。他強調，面對面的交流更能建立信任，參展進博會是向中國合作夥伴傳遞明確信號的機會，「我們依然在這裡，依然重視中國市場」。