安世中國廠將恢復供貨 全球車企開搶 荷蘭做好放手準備

荷蘭政府預期安世半導體（Nexperia）中國廠將在近日恢復車用晶片供應。(路透)

荷蘭政府預期，安世半導體（Nexperia）的中國子公司未來幾天內就能恢復晶片供應，捎來讓汽車業鬆一口氣的消息。另據彭博引述知情人士說法報導，若中國再次允許安世中國廠出口晶片，荷蘭當局準備放棄對安世的控制權。

荷蘭經濟事務部6日發出聲明，表示已收到中國和美國通知，說明了美中最近達成的經貿協議。荷蘭政府歡迎北京當局宣布安世中國廠將重新供應晶片。

荷蘭經濟事務部部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）說：「鑑於我們與中國當局的磋商富有建設性，荷蘭相信中國供應至歐洲和世界其他地區的晶片，將在未來幾天送達安世的客戶。」卡雷曼斯表示，荷蘭將密切關注並支持事態正面發展，必要時會採取適當措施。

總部位於荷蘭奈梅亨的安世半導體，擁有者是中國聞泰科技，生產的晶片被汽車製造商廣泛使用。

荷蘭看守政府9月下旬接管安世半導體，理由是擔心聞泰科技妨礙安世營運。經濟事務部表示，之所以介入是因聞泰創辦人張學政的行為危及這家荷蘭公司的持續經營能力。北京當局反擊，接著對安世在中國的工廠實施出口限制，掀起晶片短缺的風波。

觀察者網報導，中國商務部 表示，中方將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。德國 汽車零部件供應商正緊急尋求中國對安世半導體芯片的出口限制豁免，紮堆向中方提交相關材料；其中包括從德國大陸集團分拆出來的汽車零部件供應商歐摩威（Aumovio）。

另據英國金融時報報導，歐摩威方面透露，在該公司取得中方出口管制豁免後，來自中國的安世芯片出口已恢復；該公司客戶包括大眾汽車（Volkswagen）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）和寶馬集團（BMW）。

彭博社援引知情人士消息稱，中方並未正式取消出口限制，而是向汽車企業釋放信號，表明安世半導體的中國工廠可正常出口以緩解短期供應壓力。該人士還稱，盡管雙方糾紛仍有待解決，但中方「鬆綁」已引發企業搶購熱潮。

除歐摩威外，日本第二大汽車製造商本田 汽車也表示其供貨出現進展。本田汽車執行副總裁告訴路透，該公司已收到中方開始出貨的相關信息。

據知情人士透露，德國博世集團也已開始從中國獲取安世芯片。該公司發言人拒絕對此予以置評。

全球汽車零部件巨頭德國采埃孚（AF）早前也表示，正通過其中國子公司與中國相關部門保持聯繫。不過，其發言人告訴美媒，作為預防措施，公司仍在為生產中斷做準備。