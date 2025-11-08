中國航母福建艦服役 首採電磁彈射 習近平按鈕

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」5日入列，解放軍海軍進入三航母時代。（新華社）

中國第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於5日在海南三亞某軍港入列(服役)，中國官媒6日發布訊息稱，中共 總書記、中央軍委主席習近平 出席入列授旗儀式並登艦視察，還揭露採用電磁彈射是習的「親自決策」，習近平登艦到彈射綜合控制站按下了彈射按鈕。

解放軍 邁入3航母時代

美聯社報導，福建艦或許是習近平大規模軍事改革和擴張計畫中，迄今為止最引人注目的例子，該計畫希望在2035年建成一支現代化軍隊，並在本世紀中葉成為一支「世界一流」的軍隊——大多數人認為這意味著能夠與美國正面抗衡。

憑藉福建艦，北京在縮小與美國海軍及其航母艦隊和遍布全球的基地網路之間的差距方面又邁出了重要一步，保持這些優勢就能夠保持全球影響力。戰略與國際研究中心亞洲海事透明倡議主任波林(Greg Poling)表示：「航母對於中國想成為擁有遠洋海軍的大國願景至關重要。」他說：「航母在第一島鏈之內其實發揮不了多大作用，但如果想在更廣泛的印太地區與美國展開競爭，航母是關鍵。」

央視新聞報導，解放軍首艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行，習近平出席並登艦視察，陪同出席的還有中共政治局常委蔡奇、分管國防科技工業的國務院副總理張國清，儀式由剛晉升中共中央軍委副主席的張升民主持，來自海軍部隊和航母建設單位的代表2000多人出席。

福建艦舷號為「18」，為中國完全自主設計建造，排水量8萬多噸，採用號稱處於世界先進水準，更高效、節省空間的「中壓直流配電」電磁彈射設計；該艦於2016年動工，2022年下水命名，在今年9月赴南海展開訓練後，當月下旬解放軍海軍宣布，已完成殲-15T、殲-35和空警-600這三型艦載機的彈射起飛和著艦訓練。

報導稱，福建艦入列儀式在5日下午4時30分許舉行，習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。報導強調，習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術，他到彈射綜合控制站，仔細觀摩工作流程，並按下彈射按鈕，甲板上空載的動子立即彈向艦艏。

福建艦甲板上有四道阻攔索、三個彈射起飛位。福建艦服役後，連同遼寧艦、山東艦正式進入三航母時代，福建艦也開啟了中國電磁彈射航母時代，多數分析認為這是解放軍遠海作戰能力的進一步強化。