觀察站／美企紛紛「脫中」 兩國角力新階段

在第八屆中國國際進口博覽會上，特斯拉公司展台上展出特斯拉Cybercab賽博無人駕駛電動車。（新華社）

中美競爭白熱化，市場監管挑戰與貿易戰影響持續升高。星巴克近日出售中國業務，在此之前還有麥當勞、Uber和亞馬遜 等縮減中國業務；大型科技公司也切割在中國業務受限，象徵美中經濟脫鉤與科技脫鉤全面展開，美企退場與中方管制正交織出新一輪角力。

推動這些轉變的因素包括監管障礙的增加、本土市場競爭的激烈以及消費者偏好的快速變化。以百勝中國為例，分拆後，其在中國的肯德基業務成長速度超過美國本土業務，凸顯本土化才能推動成功。一些公司如沃爾瑪也正在加大投入，推出新的業態和數位化舉措，但整體趨勢很明確：中國市場需要深度客製化和持久的競爭力。

根據報導，微軟 將是最新一家將部分業務從中國切割的公司。「日經亞洲」報導，微軟已要求多家供應商準備將Surface筆記型電腦和資料中心伺服器的生產轉移到中國境外。

亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）也正在評估將其人工智慧資料中心伺服器的生產轉移到中國境外，並減少從長期合作的中國供應商採購。此外，據傳美光科技也正準備停止向中國資料中心銷售伺服器記憶體晶片，原因是其中國業務未能從2023年網路安全禁令的影響中恢復過來，這代表該公司大幅縮減其在全球成長最快的資料中心市場的業務。

實質上將美光排除在許多國家支持的資料中心項目之外，將迫使本土和南韓供應商填補市場空白，三星和SK海力士將可進一步鞏固其在中國伺服器DRAM市場的地位，但美國近期的限制措施可能會使這個目標難以實現。在北京推動半導體自給自足的背景下，長江存儲和長江半導體等本土企業也擴大產能，不過它們的技術在性能和良率方面仍然落後。

投資人對中國的投資熱情正迅速降溫。美中貿易全國委員會調查，僅有48%的美企計畫今年繼續投資中國，較一年前的80%大幅下降，也是自2006年首次開始調查以來的最低值。關稅 、經濟成長放緩以及產業政策的轉變都可能成為主要因素。即使在川習會後，北京和華盛頓之間的緊張關係略有緩和，但許多企業仍然處於觀望狀態。

深入分析後，這種情緒轉變不難理解：近三分之一的企業表示，過去三年中，他們在中國的市占率出現下降，近70%的企業預計未來情況將繼續惡化。

不斷攀升的報復性關稅成本，尤其是對於那些從美國採購原材料的企業而言，正變得難以承受。約四分之三的企業將關稅列為首要成本疑慮。一些企業正在轉向其他市場，而另一些企業則在與供應商重新談判或將更高的成本轉嫁給下游環節。

特斯拉和其他與中國關係密切的美國跨國公司在進入2026年時，可能將面臨更嚴峻的經營環境。投資人應密切關注事態發展，尤其是在政治局勢日益緊張、雙方政策決策仍不明朗的情況下。