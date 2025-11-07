我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

進博會美國館面積7連冠／上海美商會長：關稅對美中都傷

特派記者謝守真／上海報導
第八屆中國國際進口博覽會（進博會）5日開幕，美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。（特派記者謝守真／攝影）
第八屆中國國際進口博覽會（進博會）5日開幕，美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。（特派記者謝守真／攝影）

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式，據了解，進博會美國館擴容近半，面積七連冠。上海美國商會會長鄭藝則表示，中美雙邊關係仍是美國企業最關注的議題，企業期盼穩定與可預測性，並指出關稅措施「對雙方都是傷害」。

上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙邊關係仍是美國企業最關注的議題，企業期盼穩定與可...
上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙邊關係仍是美國企業最關注的議題，企業期盼穩定與可預測性，並指出關稅措施「對雙方都是傷害」。（記者謝守真／攝影）

據上海美國商會指出，這是美國農業部第三度攜手上海美國商會共同主辦。鄭藝在儀式上表示，本次共有19家優秀參展商，涵蓋美國農產品生產商、州政府及食品協會展示美國農業及食品產業在品質、安全和創新方面的領先優勢。美國館開啟時「希望它成為友誼的橋梁、創新的展示窗口，同時提醒我們：唯有以開放與信任攜手合作，我們才能共同成長。」

而上海美國商會主席雷蒙則強調，貿易只有根植於開放與互信，才能真正為雙方帶來實實在在的收益。

當日，鄭藝在場邊接受彭博訪問時說道，這段時間對美企來說確實不容易。中美雙邊關係無疑是大家最關心的議題。企業們希望能有一點穩定性與可預測性，因關稅對雙方其實都是傷害。

鄭藝提到，釜山會晤後雙方有初步進展，美方將芬太尼產品關稅下調10個百分點，中方也作出相應退讓。他指出，目前加州葡萄酒仍被課徵超過100%關稅，但「至少在未來12個月，我們可以期待局勢稍微穩定一些。」

他表示，美企希望能擴大農產品出口，也期待在製造業與服務業領域有更多銷售機會。不過，中美仍存在結構性挑戰。兩國領導人計畫於明年互訪，中國將主辦APEC，美國則將在邁阿密主辦G20，預期可為企業帶來短期穩定。

根據美國商會9月公布的企業信心調查，商會會員企業對未來展望仍偏保守。約47%的企業表示，將多元化或轉移供應鏈至中國以外地區；企業五年展望信心亦連續第四年創新低。鄭藝指出，這項調查是在4月初貿易戰爆發後進行，企業對未來貿易前景普遍憂慮。

鄭藝說，供應鏈調整實際上早在新冠疫情後已開始。上述47%的企業中，有過半將供應鏈轉向東南亞，部分轉往印度或墨西哥，但回流美國的比率僅約18%。鄭藝表示，美國若希望吸引更多製造業回流，仍需在基礎設施、製造業生態與技術人力方面投入更多。

關稅 供應鏈 東南亞

上一則

炒作炫富拜金…郭美美2次入獄後試圖復出…但被封號了

下一則

APEC期間 傳川普籲請習近平釋放黎智英 談論不到5分鐘

延伸閱讀

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果
關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔

關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔
中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮
川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性

川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切