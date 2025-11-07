確保稀土供應 歐盟：與中建特別管道加快出口審批

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
歐盟貿易專員謝夫喬維奇5日表示，歐盟已與中國大陸建立稀土的特別溝通渠道，加快大陸稀土出口審批。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與大陸商務部長王文濤會談。（圖／取自大陸商務部）
歐盟貿易專員謝夫喬維奇5日表示，歐盟已與中國大陸建立稀土的特別溝通渠道，加快大陸稀土出口審批。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與大陸商務部長王文濤會談。（圖／取自大陸商務部）

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）5日表示，歐盟已與中國建立稀土的特別溝通管道，以確保歐盟產業所需關鍵稀土材料的供應暢通。此外，雙方正在討論設立「通用許可證」機制，以便利稀土出口。

路透報導，謝夫喬維奇5日出席在科威特舉行的歐盟-海灣合作委員會商業論壇，他在論壇上表示，自己已多次就稀土議題與中國商務部長王文濤直接溝通，強調若出口程序管理不善，將對歐盟的生產與製造造成非常負面的影響。

謝夫喬維奇說，雙方已同意優先處理歐洲企業的申請。而通過新的溝通管道，雙方官員正合作審查並加快稀土出口許可證的審批流程。

謝夫喬維奇指出，自中國出口管制生效以來，歐洲企業已向中國主管部門提交約2000份申請，其中略超過一半已獲批准。他表示，布魯塞爾正持續敦促北京加快剩餘申請的審批，同時也在推動供應多元化，包括在愛沙尼亞開發新的稀土和磁材生產項目。

中、歐10月31日至11月1日在布魯塞爾舉行「升級版」出口管制對話磋商。歐盟委員會4日表示，雙方討論了設立「通用許可證」（general licenses）機制，以便利稀土出口，類似於美國此前從中國方面獲得的許可安排。

10月30日南韓釜山「川習會」後，美中達成貿易休戰，根據白宮事實清單，中方將暫停實施10月9日宣布的擴大稀土管制措施，並將核發通用許可證，准許稀土、鎵、鍺、銻與石墨的出口。歐盟尚未獲得相同待遇。

