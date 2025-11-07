福建艦官宣入列／網民先前引頸期盼 官方冷處理：別急

中國軍工6日播放福建艦視頻。（視頻截圖）

福建艦官宣入列。消息發布前，解放軍 航母福建艦近日被拍到停泊在海南三亞軍港且設有紅色觀禮台，加上中國國家主席習近平 昨去了三亞，使中國第三艘航母「福建艦」將由習近平主持入列傳言熱到最高點，連日霸榜熱搜，網民紛紛刷屏留言盼官宣。不過相較網民的熱情，官方似冷處理，中國軍工官微昨還發福建艦海試視頻配文「知道你們已經等兩天了，別急，先看看這個」，讓大批網民坐不住了，狂敲碗「氣氛拉滿了可別騙人」、「這次把大家的胃口都吊足了，跪求官宣」。

據明報報導，美國太空情報公司BlackSky發布一張拍攝於10月25日衛星相片，圖中解放軍航母福建艦和山東艦停泊在三亞軍港，二艘航母甲板上均有艦載機，還有一個紅色觀禮台，福建艦從艦艏至艦艉掛滿旗。加上新華社昨披露習近平近日在海南三亞視察，外界猜測福建艦近日就將入列南海艦隊，相關話題近日也衝上了微博 熱搜，中國全網充滿了「福建艦即將由習近平主持入列服役」的狂歡氛圍。

不僅中國自媒體紛紛預告或暗示有關消息，軍迷上傳各類圖片，包括航母入列信封首日封、「艦徽」等，藉此烘托「中國將進入三航母時代」的氛圍。有關信息真假難辨，但官方迄未宣布福建艦入列信息，也未闢謠或管控網路有關言論。

中國官方不僅看似冷處理，還發文「賣關子」，據觀察者網，國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方微博（中國軍工）昨發布福建艦海試高清視頻，並配文：「知道你們已經等兩天了，別急，先看看這個」。視頻中是福建艦近期海試的畫面，但甲板上空空如也，不見艦載機和傳說中的紅色觀禮台等，這讓網民們坐不住了，紛紛留言敲碗並指官方刻意吊大家胃口。

大批網民刷屏留言：「你太調皮了」、「什麼叫先看這個，不要用舊視頻糊弄我們」、「都等了兩天了，你就給我們看這」、「你還不如不說話呢」、「新聞聯播都完了，也沒有看見那個激動人心的時刻。還要等到什麼時候啊」、「這個巴掌打了好多人」、「等不及了」、「氣氛都烘托到這兒了，該官宣了吧」、「這次大家的胃口吊足了」、「氣氛拉滿了可別騙人」、「別以為你是官方我就不敢罵你」、「速度點，拖拖拉拉的搞什麼」、「快點官宣，不要逼我跪下來求你」、「等焦慮了」、「所以到底入列沒有？」。