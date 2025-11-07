福建艦官宣入列／網民先前引頸期盼 官方冷處理：別急

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
中國軍工6日播放福建艦視頻。（視頻截圖）
中國軍工6日播放福建艦視頻。（視頻截圖）

福建艦官宣入列。消息發布前，解放軍航母福建艦近日被拍到停泊在海南三亞軍港且設有紅色觀禮台，加上中國國家主席習近平昨去了三亞，使中國第三艘航母「福建艦」將由習近平主持入列傳言熱到最高點，連日霸榜熱搜，網民紛紛刷屏留言盼官宣。不過相較網民的熱情，官方似冷處理，中國軍工官微昨還發福建艦海試視頻配文「知道你們已經等兩天了，別急，先看看這個」，讓大批網民坐不住了，狂敲碗「氣氛拉滿了可別騙人」、「這次把大家的胃口都吊足了，跪求官宣」。

據明報報導，美國太空情報公司BlackSky發布一張拍攝於10月25日衛星相片，圖中解放軍航母福建艦和山東艦停泊在三亞軍港，二艘航母甲板上均有艦載機，還有一個紅色觀禮台，福建艦從艦艏至艦艉掛滿旗。加上新華社昨披露習近平近日在海南三亞視察，外界猜測福建艦近日就將入列南海艦隊，相關話題近日也衝上了微博熱搜，中國全網充滿了「福建艦即將由習近平主持入列服役」的狂歡氛圍。

不僅中國自媒體紛紛預告或暗示有關消息，軍迷上傳各類圖片，包括航母入列信封首日封、「艦徽」等，藉此烘托「中國將進入三航母時代」的氛圍。有關信息真假難辨，但官方迄未宣布福建艦入列信息，也未闢謠或管控網路有關言論。

中國官方不僅看似冷處理，還發文「賣關子」，據觀察者網，國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方微博（中國軍工）昨發布福建艦海試高清視頻，並配文：「知道你們已經等兩天了，別急，先看看這個」。視頻中是福建艦近期海試的畫面，但甲板上空空如也，不見艦載機和傳說中的紅色觀禮台等，這讓網民們坐不住了，紛紛留言敲碗並指官方刻意吊大家胃口。

大批網民刷屏留言：「你太調皮了」、「什麼叫先看這個，不要用舊視頻糊弄我們」、「都等了兩天了，你就給我們看這」、「你還不如不說話呢」、「新聞聯播都完了，也沒有看見那個激動人心的時刻。還要等到什麼時候啊」、「這個巴掌打了好多人」、「等不及了」、「氣氛都烘托到這兒了，該官宣了吧」、「這次大家的胃口吊足了」、「氣氛拉滿了可別騙人」、「別以為你是官方我就不敢罵你」、「速度點，拖拖拉拉的搞什麼」、「快點官宣，不要逼我跪下來求你」、「等焦慮了」、「所以到底入列沒有？」。

福建艦入列 習近平登艦、親按電磁彈射按鈕 中進入3航母時代

日媒：日本水產品恢復輸入中國 2023年8月以來扇貝首次出口

川習會後 首批美國高粱已運往中國

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

