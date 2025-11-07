習近平抵三亞登福建艦主持入列授旗 中邁入「三航母」

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
習近平6日在海南三亞聽取海南自貿港建設工作匯報，發表重要講話。（新華社）
海南自由貿易港12月18日將啟動全島封關，中國國家主席習近平昨赴海南視察表示，把海南自貿港打造成引領中國對外開放的重要門戶，是中國推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措，並要求海南自貿港在擴大開放同時，要加強風險識別和防範，「穩紮穩打、步步為營」。另外，目前中國第三艘航母福建艦正靠泊榆林港，外界猜測正在三亞的習近平可能會到軍港視察，甚至可望主持中國第三艘航母「福建艦」入列服役儀式。隨即官方證實，習近平已於5日登上福建艦主持入列授旗儀式，宣示中國海軍正式邁入「三航母時代」。

中國社群平台5日流傳一張相片，顯示福建艦和山東艦從艦艏至艦艉「掛滿旗」，外界猜測...
據新華社報導，習近平昨在海南三亞聽取海南自由貿易港建設工作匯報後表示，今年12月18日海南自由貿易港正式啟動全島封關，這是中國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。各級各有關方面要精心準備，確保平穩有序。建設海南自由貿易港，是黨中央著眼新時代全面深化改革開放作出的重大決策。要在黨中央集中統一領導下，各級各有關方面密切協作、主動作為，全面實現海南自由貿易港建設目標。

習近平強調，建設海南自由貿易港的戰略目標，就是要把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶，高標準建設海南自由貿易港，主要目的是促進海南高質量發展，助力全國構建新發展格局。

習近平並表示，要結合實際科學編制「十五五」規畫，緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，全面提高海南經濟社會發展水平。愈是擴大開放，愈要統籌發展和安全，牢牢守住安全底線，加強風險識別和防範，穩紮穩打、步步為營。

習近平南下海南前夕，三亞海事局發布了航行警告，三亞榆林軍港自11月4日至11月6日實施航行管制。網上有分析指出，依照習近平視察地方的習慣，他通常也會去視察軍隊，加上中國第三艘航母福建艦此前被拍到靠泊在三亞軍港，習近平此行很可能赴軍港視察，甚至可能主持傳聞許久但至今仍「只聞樓梯響」的福建艦入列南海艦隊儀式。

央視則於7日發布消息，指中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式，已於5日在海南三亞某軍港舉行。

