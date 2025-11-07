美大豆關稅仍達13% 中恢復採購存疑 被指已買小麥、高粱

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
有貿易商表示，美國大豆仍比巴西大豆貴。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）
有貿易商表示，美國大豆仍比巴西大豆貴。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

釜山「川習會」後，中國宣布自11月10日下午1時起，取消對美國大豆加徵的10%報復性關稅。然而，美國大豆仍面臨13%的關稅稅率，有貿易商表示，這將使美國大豆相比巴西大豆仍然貴得多，中國對美大豆貿易是否因關稅調降而恢復，仍有疑慮。但中美農產品採購確已解凍，中方已下單買美國小麥與高粱。

據貿易商消息，「川習會」後中國已購買兩批美國小麥，總計約12萬噸，計畫於12月裝運。此前，美國穀物與生物製品委員會主席威爾遜11月6日還透露，自上周起，美國已向中國發出一批高粱，這是中美兩國元首會晤後已知的首批貨物，但具體數量尚不清楚。據了解，中國去年購買約13億美元的美國高粱，但今年出口量暴跌97%。

路透報導，在中國國務院關稅稅則委員會5日公告，取消對美國部分農產品的加徵關稅後，中國買家購買美國大豆時仍需面臨13%的關稅，其中包括原本就存在的3%基礎關稅，以及調降後還是有加徵的10%關稅。

有分析師認為，與巴西的大豆相比，這13%關稅使美國大豆對商業買家來說仍然太貴。一家國際貿易公司的交易員預估，中國對美國市場的需求不會恢復，「巴西的商品比美國便宜，甚至非中國買家也在購買巴西的貨物。」

報導提到，由於預期美國將恢復對全球最大大豆進口國，即中國的銷售，南美大豆價格有所回落，中國進口商最近購買了20船價格較低的巴西大豆。

川習會後，白宮發布的事實清單顯示，中方將在今年最後兩個月購買至少1200萬噸美國大豆，並在明年起的三年，每年購買至少2500萬噸美國大豆。但北京方面尚未證實上述數字。

受美中貿易戰影響，今年4月後，中國對美大豆進口幾乎降至零，據估算，美國農民對中國的大豆出口損失數十億美元。

川習會後美中貿易戰暫時緩和，中國國務院關稅稅則委員會5日公布，自2025年11月10日下午1時01分起，停止實施「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。

這些將被停止加徵關稅的美國農產品，包括3月間被加徵15%關稅的雞肉、小麥、玉米、棉花，以及3月間被加徵10%關稅的高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品。

關稅 巴西 川習會

