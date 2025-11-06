日媒：日本水產品恢復輸入中國 2023年8月以來扇貝首次出口

日本已經向中國出口扇貝。圖為東京築地銷售的海鮮商品。(路透)

中國先前因為福島核廢水 排海事件，暫停進口日本 水產品，而最新消息是，產自北海道的6噸冷凍扇貝，已經向中國出貨，這是2023年8月停止以來的首次。

今年10月31日，中國國家主席習近平 與日本首相高市早苗在南韓APEC期間會晤，習近平指出，中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展符合兩國人民和國際社會普遍期待。中國願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係。

而習近平與高市早苗會晤後不到一個星期，中國就恢復了日本水產品進口。

共同社7日報導，當天獲悉北海道產冷凍扇貝已經面向中國出貨。這是2023年8月停止以來的首次對中國出口。日本農業大臣鈴木憲和7日在內閣會議後召開記者會，就中國因東電福島核廢水排海而全面暫停的日本水產品進口表示，約6噸冷凍扇貝5日已面向中國出貨。他還介紹說10日計畫發送海參。

此前在2023年8月24日中國海關總署發布「關於全面暫停進口日本水產品的公告」，「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險」，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據中國「食品安全法」及其實施條例、「進出口食品安全管理辦法」有關規定，以及世界貿易組織「實施衛生與植物衛生措施協定」有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

直到今年6月29日，中國海關總署宣告上述公告廢止，強調中國決定有條件恢復日本部分地區水產品（含食用水生動物，下同）進口。

具體事項公告包含即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都縣除外。同時日本輸中國水產品企業應當符合中國進口食品境外生產企業註冊管理等相關規定。日本水產品進口申報時，應提交日本官方出具的衛生證書、放射性物質檢測合格證明和產區證明。海關對日本輸中國水產品實施嚴格監管，一旦發現不符合中國相關法律法規和食品安全標準，或日方未能有效履行官方監管責任，將及時採取控制措施。

稍早於5月28日於北京舉行的中日相關部門局長級磋商，雙方確認了以恢復進出口為目標證明水產品安全性的方案。此前雙方已經在大連等地進行針對福島核廢水排海的對話。7月則還傳出中國海關總署已批准從日本進口扇貝、金槍魚、魷魚等449種水產品，相關手續正在進行中。

共同社先前的報導指，中國原先是日本最大的水產品出口國，出口額2022年為871億日圓（約5.7億美元），但自2023年8月起全面暫停後，導致2024年水產品對中國出口降至61億日圓，其中扇貝出口更化為零。