我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

日媒：日本水產品恢復輸入中國 2023年8月以來扇貝首次出口

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本已經向中國出口扇貝。圖為東京築地銷售的海鮮商品。(路透)
日本已經向中國出口扇貝。圖為東京築地銷售的海鮮商品。(路透)

中國先前因為福島核廢水排海事件，暫停進口日本水產品，而最新消息是，產自北海道的6噸冷凍扇貝，已經向中國出貨，這是2023年8月停止以來的首次。

今年10月31日，中國國家主席習近平與日本首相高市早苗在南韓APEC期間會晤，習近平指出，中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展符合兩國人民和國際社會普遍期待。中國願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係。

而習近平與高市早苗會晤後不到一個星期，中國就恢復了日本水產品進口。

共同社7日報導，當天獲悉北海道產冷凍扇貝已經面向中國出貨。這是2023年8月停止以來的首次對中國出口。日本農業大臣鈴木憲和7日在內閣會議後召開記者會，就中國因東電福島核廢水排海而全面暫停的日本水產品進口表示，約6噸冷凍扇貝5日已面向中國出貨。他還介紹說10日計畫發送海參。

此前在2023年8月24日中國海關總署發布「關於全面暫停進口日本水產品的公告」，「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險」，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據中國「食品安全法」及其實施條例、「進出口食品安全管理辦法」有關規定，以及世界貿易組織「實施衛生與植物衛生措施協定」有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

直到今年6月29日，中國海關總署宣告上述公告廢止，強調中國決定有條件恢復日本部分地區水產品（含食用水生動物，下同）進口。

具體事項公告包含即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都縣除外。同時日本輸中國水產品企業應當符合中國進口食品境外生產企業註冊管理等相關規定。日本水產品進口申報時，應提交日本官方出具的衛生證書、放射性物質檢測合格證明和產區證明。海關對日本輸中國水產品實施嚴格監管，一旦發現不符合中國相關法律法規和食品安全標準，或日方未能有效履行官方監管責任，將及時採取控制措施。

稍早於5月28日於北京舉行的中日相關部門局長級磋商，雙方確認了以恢復進出口為目標證明水產品安全性的方案。此前雙方已經在大連等地進行針對福島核廢水排海的對話。7月則還傳出中國海關總署已批准從日本進口扇貝、金槍魚、魷魚等449種水產品，相關手續正在進行中。

共同社先前的報導指，中國原先是日本最大的水產品出口國，出口額2022年為871億日圓（約5.7億美元），但自2023年8月起全面暫停後，導致2024年水產品對中國出口降至61億日圓，其中扇貝出口更化為零。

日本 習近平 核廢水

上一則

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

下一則

荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

延伸閱讀

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中
中迎3航母時代／福建艦入列在即 習近平料出席儀式

中迎3航母時代／福建艦入列在即 習近平料出席儀式
川普模仿中國高官怕習近平站挺不開口 笑稱范斯老插嘴

川普模仿中國高官怕習近平站挺不開口 笑稱范斯老插嘴
路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英

路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切