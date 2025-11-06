我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

歐盟與中建立稀土出口「特別溝通管道」 歐企提2千份申請

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟貿易專員謝夫喬維奇5日表示，歐盟已與中國建立稀土的特別溝通渠道，加快中國稀土出口審批。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與中國商務部長王文濤會談。（取材自中國商務部）
歐盟貿易專員謝夫喬維奇5日表示，歐盟已與中國建立稀土的特別溝通渠道，加快中國稀土出口審批。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與中國商務部長王文濤會談。（取材自中國商務部）

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）5日表示，歐盟已與中國建立稀土的特別溝通管道，以確保歐盟產業所需關鍵稀土材料的供應暢通。此外，雙方正在討論設立「通用許可證」機制，以便利稀土出口。

路透報導，謝夫喬維奇5日出席在科威特舉行的歐盟-海灣合作委員會商業論壇，他在論壇上表示，自己已多次就稀土議題與中國商務部長王文濤直接溝通，強調若出口程序管理不善，將對歐盟的生產與製造造成非常負面的影響。

謝夫喬維奇說，雙方已同意優先處理歐洲企業的申請。而通過新的溝通管道，雙方官員正合作審查並加快稀土出口許可證的審批流程。

謝夫喬維奇指出，自中國出口管制生效以來，歐洲企業已向中國主管部門提交約2000份申請，其中略超過一半已獲批准。他表示，布魯塞爾正持續敦促北京加快剩餘申請的審批，同時也在推動供應多元化，包括在愛沙尼亞開發新的稀土和磁材生產項目。

中、歐10月31日至11月1日在布魯塞爾舉行「升級版」出口管制對話磋商。歐盟委員會4日表示，雙方討論了設立「通用許可證」（general licenses）機制，以便利稀土出口，類似於美國此前從中國方面獲得的許可安排。

10月30日南韓釜山「川習會」後，美中達成貿易休戰，根據白宮事實清單，中方將暫停實施10月9日宣布的擴大稀土管制措施，並將核發通用許可證，准許稀土、鎵、鍺、銻與石墨的出口。歐盟尚未獲得相同待遇。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

稀土 歐盟 白宮

上一則

李強進博會演講 「與天下同利」 中5年後GDP逾170兆

下一則

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

延伸閱讀

北京談判籌碼不只稀土 美媒：中在3大領域能掐美咽喉

北京談判籌碼不只稀土 美媒：中在3大領域能掐美咽喉
歐盟達氣候協議 敲定新減排目標

歐盟達氣候協議 敲定新減排目標
稀土管制後人手短缺 中商務部相關部門招募人數近3年最多

稀土管制後人手短缺 中商務部相關部門招募人數近3年最多
中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽