擴大雙邊貿易 中國與5太平洋島國簽協定

記者廖士鋒／綜合報導
中國與太平洋島國經貿合作又更進一步。近日中國和5個太平洋島國簽署了「提升經濟夥伴關係框架協定」，宣告各方將圍繞貨物貿易、服務貿易、投資、規則等具體議題開展靈活務實的談判，通過締結制度性安排，擴大雙邊貿易。

據中國商務部官網消息，部長王文濤4日分別與密克羅尼西亞聯邦資源和發展部部長秋永；吉里巴斯旅遊、商務、工業和合作部部長里特；諾魯磷酸鹽礦部部長托馬；萬那杜外交、國際合作與對外貿易部部長阿蒂；斐濟貿易、合作社、中小微企業和通信部常秘阿里分別簽署「提升經濟夥伴關係框架協定」。

該「框架協定」包括序言及目標、原則、談判範圍、聯絡點、機制安排、生效、修改和終止等內容。大陸和這些太平洋島國同意，圍繞貨物貿易、服務貿易、投資、規則、務實合作等具體議題開展靈活務實的談判，「通過締結制度性安排」，擴大雙邊貿易，支持太平洋島國吸引投資，加快實現工業化和農業現代化，深度參與全球產供應鏈合作。大陸表示將按照「框架協定」，與上述國家在互利共贏基礎上積極推進具體議題談判，進一步擴大高水平開放。

公開資料顯示，近年中國與太平洋島國友邦合作不斷增加，除了警務培訓、菌草、應對氣候變化等多個領域之外，經貿合作也持續成長。中國官方曾發布統計稱，1992年至2021年，中國同其建交島國貿易額年均增長13%，擴大了30多倍。

今年5月中國與太平洋島國當中的11個建交國舉行了第3屆外長會，會後的聯合聲明裡大陸表示「將繼續在力所能及範圍內為太平洋島國發展經濟、改善民生提供支持和幫助」，中國也宣布「加快與有關太平洋島國雙邊自由貿易協定商談」。

