小鵬新一代人形機器人亮相 女性形態、凹凸有致走貓步

中國新聞組／北京6日電
新一代人形機器人IRON走台步，凹凸體態和步伐都像極了真人。（視頻截圖）
新一代人形機器人IRON走台步，凹凸體態和步伐都像極了真人。（視頻截圖）

小鵬科技日昨開幕，小鵬花7年打造的全新一代人形機器人IRON登台亮相，只見採用「骨骼-肌肉-皮膚」首推女性類人構型的IRON現場踩著絲滑貓步，凹凸體態和步伐都像極了真人，有網友震撼之餘評論：「100%真人在裡面」。小鵬還展示了全新的「匯天A868飛行汽車」，設計目標續航里程超500公里，小鵬將讓其高管先飛，安全飛行超過5000公里才交車，目前全球已7000訂單，有望創造載人飛行器年銷量世界紀錄。

據鳳凰網科技報導，在主題為「湧現」的小鵬科技日（2025 AI DAY）上，小鵬新一代人形機器人IRON驚豔亮相，外觀首推女性形態，IRON現場踩著貓步走台步，無論體態還是步伐都像極了真人，讓現場觀眾和觀看直播的網友們直呼震撼。

何小鵬表示，IRON是小鵬花7年打造，為了讓IRON走路輕盈，姿態優美，小鵬團隊做出了無數的努力，其肌肉結構通過3D打印晶格材料模擬，表面由無縫材料進行整體包裹，搭載小鵬自研的物理世界大模型體系，融合VLT、VLA、VLM三大核心能力，實現對環境的實時感知、理解與反饋，旨在融合視覺、語言與行動能力，使其能夠執行對話、行走和複雜交互等任務。

據現場介紹，IRON機器人採用了82個自由度的設計，並配備了全固態電池與仿生脊柱技術，採用「骨骼-肌肉-皮膚」的類人構型，搭載自研仿生肌肉驅動系統，配合22個可動自由度的1:1擬態雙手，能精準感知重力與材質變化。在核心算力方面，其搭載的3顆圖靈AI晶片可提供高達2250 TOPS的總算力。

在商業落地方面，小鵬布已與寶鋼集團達成合作，IRON機器人將率先被應用於工業巡檢領域，目標是在2026年4月左右，軟硬件進入量產的合圍。據透露，這一代IRON是預研的最後一個版本，量產版本將不高於170cm。

另據每日經濟新聞，活動上還展示了全新的「匯天A868飛行汽車」，設計目標續航裡程超過500公里，使其具備了執行城市間航線的潛力，而不僅僅是市內短途交通。設計巡航速度超過360公里/小時，遠超地面交通，能極大縮短出行時間。何小鵬表示，小鵬匯天陸地航母全球訂單目前已經7000單，並有望創造載人飛行器年銷量世界紀錄。

何小鵬並表示，小鵬飛行汽車會執行「高管先飛計畫」，匯天管理團隊親身驗證飛行安全量產交付前，管理者飛行裡程必須超過5000公里。

此外，小鵬汽車宣布，將在2026年推出3款Robotaxi（無人駕駛出租車）車型，並於2026年開啟試運營。

小鵬匯天全傾轉固定翼飛行汽車 A868 亮相。（取材自IT之家）
小鵬匯天全傾轉固定翼飛行汽車 A868 亮相。（取材自IT之家）

人形機器人 AI 租車

