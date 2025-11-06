國台辦再添發言人 張晗來自中聯部

中國國台辦港澳局長、新任發言人張晗5日首次主持例行記者會。（記者陳政錄／攝影）

中國在近期持續強化對台宣傳體系下，國台辦再新增一位新聞發言人，由港澳局長張晗擔任。她將與國台辦新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及經濟局長彭慶恩輪流主持每周的記者會。張晗說，希望今後同各位記者共同努力，宣介好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解、理解和信任。

國台辦11月首場例行記者會5日上午召開，國台辦新聞局長、發言人陳斌華首先表示，「很高興向大家介紹我辦新任發言人、港澳局局長張晗女士。今天的發佈會，將由張晗局長主持。希望大家像支持我、朱鳳蓮和彭慶恩一樣，支持張晗局長做好對台新聞發布工作。」

近期，國台辦自上月起，加開例行新聞發布會頻率至每周1次、在臉書平台開設「國務院 台辦發言人」帳號，後於上周開始迎來新的發言人，為經濟局長彭慶恩，5日再增加張晗，這使得大陸國台辦目前有副主任級發言人吳璽，和新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及經濟局長彭慶恩、港澳局長張晗共5名發言人。

她說，我們責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛和平、捍衛成果、維護和平、共創未來。我們有責任為兩岸同胞謀利，造福增進兩岸同胞福祉。我們有責任讓廣大台胞認清「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，認清台獨分裂勢力，禍台害台本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。

目前，中國官方未有關於張晗本人的更多訊息揭露，據了解，在曾任國台辦港澳涉台事務局的趙宇敏於2023年底轉到中聯辦工作後，有中共 中聯部背景的張晗，去年就已擔任國台辦港澳局副局長，後接任局長一職。