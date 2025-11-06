我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

國台辦再添發言人 張晗來自中聯部

記者陳政錄／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國台辦港澳局長、新任發言人張晗5日首次主持例行記者會。（記者陳政錄／攝影）
中國國台辦港澳局長、新任發言人張晗5日首次主持例行記者會。（記者陳政錄／攝影）

中國在近期持續強化對台宣傳體系下，國台辦再新增一位新聞發言人，由港澳局長張晗擔任。她將與國台辦新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及經濟局長彭慶恩輪流主持每周的記者會。張晗說，希望今後同各位記者共同努力，宣介好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解、理解和信任。

國台辦11月首場例行記者會5日上午召開，國台辦新聞局長、發言人陳斌華首先表示，「很高興向大家介紹我辦新任發言人、港澳局局長張晗女士。今天的發佈會，將由張晗局長主持。希望大家像支持我、朱鳳蓮和彭慶恩一樣，支持張晗局長做好對台新聞發布工作。」

近期，國台辦自上月起，加開例行新聞發布會頻率至每周1次、在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號，後於上周開始迎來新的發言人，為經濟局長彭慶恩，5日再增加張晗，這使得大陸國台辦目前有副主任級發言人吳璽，和新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及經濟局長彭慶恩、港澳局長張晗共5名發言人。

她說，我們責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛和平、捍衛成果、維護和平、共創未來。我們有責任為兩岸同胞謀利，造福增進兩岸同胞福祉。我們有責任讓廣大台胞認清「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，認清台獨分裂勢力，禍台害台本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。

目前，中國官方未有關於張晗本人的更多訊息揭露，據了解，在曾任國台辦港澳涉台事務局的趙宇敏於2023年底轉到中聯辦工作後，有中共中聯部背景的張晗，去年就已擔任國台辦港澳局副局長，後接任局長一職。

國務院 中共

上一則

「射鵰丘處機」走了 75歲林尚武戰勝癌症卻心臟病逝

下一則

腦癱嬰投訴案拖15年 香港申訴署要查 醫委會態度轉變

延伸閱讀

APEC明年深圳舉辦 中國外交部重申「一個中國」原則

APEC明年深圳舉辦 中國外交部重申「一個中國」原則
國台辦：願為和統創造廣闊空間 但不承諾放棄使用武力

國台辦：願為和統創造廣闊空間 但不承諾放棄使用武力
開臉書帳號招來大量台灣網友 國台辦：認真對待每則留言

開臉書帳號招來大量台灣網友 國台辦：認真對待每則留言
國台辦新發言人亮相 經濟局長彭慶恩主持記者會

國台辦新發言人亮相 經濟局長彭慶恩主持記者會

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽