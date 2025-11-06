我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

Nvidia競爭者出現…H20卡關之際 超微AI晶片獲准輸中

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
超微在第3季財報電話會議上宣布，公司已獲得其Instinct MI308 AI晶片對中國的出口許可，該晶片被認為是輝達H20 AI晶片的有力競爭者。（路透）
超微在第3季財報電話會議上宣布，公司已獲得其Instinct MI308 AI晶片對中國的出口許可，該晶片被認為是輝達H20 AI晶片的有力競爭者。（路透）

美國電腦晶片巨頭超微（AMD）4日公布第3季財報時，透露該公司的Instinct MI308人工智慧（AI）晶片已經獲得美國政府允許出口到中國。Instinct MI308 AI晶片被視為是Nvidia輝達（另稱英偉達）H20 AI晶片的有力競爭者。

與此同時，輝達可以出口到中國的H20晶片已遭到中國抵制，市占率降到零，即使「川習會」也沒有放行輝達最新的Blackwell架構AI晶片出口到中國。

路透報導，超微執行長蘇姿丰在第3季財報的電話會議上透露，超微已經獲得出口MI308到中國的許可證，並且已經和潛在客戶接洽。不過蘇姿丰也強調，整個狀況仍然瞬息萬變，目前並沒有可以預見的確切訂單，「這就是我們沒有將任何MI308的營收納入第4季財測的原因。」

Instinct MI308 的官方參數尚未公布。業內推測，為符合美國出口管制要求，參數很大機率與輝達H20相近。盡管出口許可已獲批，市場仍存在諸多不確定性，中國正大力推進本土AI解決方案，這一背景下，AMD與輝達將面臨更大營運壓力，且短期內預計難有重大突破。

輝達 AI 超微

上一則

JPEX案詐2709人涉2億美元 警起訴16人、網紅宣傳也要罰

下一則

特斯拉國道上撞死野豬 修車費逾2萬人民幣 被判「駕駛全責」

延伸閱讀

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽
路透：中國下令新設數據中心停用外國AI晶片

路透：中國下令新設數據中心停用外國AI晶片
Nvidia H20市占降至零…超微MI308 AI晶片獲得輸中國許可

Nvidia H20市占降至零…超微MI308 AI晶片獲得輸中國許可
AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽