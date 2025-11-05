Shein涉售兒童色情娃娃遭調查 法警告：再上架就禁止營運

中國電商Shein在巴黎BHV百貨開設首家實體店面，但有民眾在百貨公司外抗議Shein販售兒童外型的成人娃娃。（美聯社）

中資電商平台Shein 被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。法國財政部 長警告，若產品再上架將全面禁止Shein營運，巴黎檢方正針對同為中資的AliExpress（全球速賣通）、Temu和美國的Wish擴大調查。

法國「巴黎人報」（Le Parisien）日前刊登Shein平台販售的一款娃娃照片，娃娃高約80公分，打扮純真，手上還抱著泰迪熊，產品說明有明確性暗示。

Shein在巴黎的首家實體店面5日將於指標性的BHV百貨開幕，卻在開張前鬧出巨大醜聞，事發後已將相關商品下架，並宣布全面禁止性玩偶類商品，且暫時移除「成人商品」類別。

Shein法國發言人魯法特（Quentin Ruffat）4日接受RMC電台訪問時表示，若司法單位要求，平台願交出購買這些兒童色情商品的法國消費者姓名和聯絡方式。他提到，這些玩偶是在平台上販售，不是Shein直接生產，但他承認平台內部流程和管理有不當之處。

此案已交由司法處理，財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）也警告，若再犯下這類行為，政府有權禁止Shein進入法國市場，「這些駭人聽聞的東西違反了法律」。

總部位於新加坡 的Shein今年來已遭到法國3度開罰，合計罰款達1億9100萬歐元，理由包括未遵守網路cookie法規、廣告不實或提供誤導資訊，以及未揭露產品中含有塑膠微纖維。