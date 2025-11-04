我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

光伏夾克能幫手機充電…廣交會掀科技服飾熱潮

中國新聞組╱廣州4日電
第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第三期正在廣州舉行。科技賦能的中國紡織服裝新品，如光伏（太陽能）夾克、發熱蠶絲等吸引眾多境外採購商前來問貨，洽談訂單。

中新社報導，本屆廣交會第三期聚焦「美好生活」主題，涵蓋時尚、家用紡織品、玩具及孕嬰童、文具、健康休閒等五大板塊，展覽面積達51.5萬平方米，參展企業超1.2萬家。

走進阿帕索（福州）運動用品有限公司展位，款式多樣的運動服飾吸引眾多境外採購商駐足觀摩，不少採購商拿出手機直播帶貨。「這款光伏充電夾克是我們的人氣產品。我們設計在夾克中嵌入8塊光伏晶片，將光能轉化為電能，可以為電子設備充電，兼具實用性和環保性」。該公司展位工作人員繆俊超介紹，憑藉科技創新和時尚設計，公司產品暢銷德國、法國和西班牙等國家。2025年上半年，公司海外銷售額達2000萬美元。

他說，他們每年有大約40%的海外訂單來自廣交會，公司通過廣交會開拓了中東、非洲等地區市場。已有許多新的採購商前來詢價。

在晉江市七彩狐服裝織造有限公司展位，摩洛哥採購商瑪麗亞（MARIA）一邊挑選產品，一邊向該公司業務副總經理許永祝詢問一款瑜伽褲。許永祝說，公司在本屆廣交會帶來用再生面料生產的瑜伽服、泳裝等產品，綠色環保，設計時尚，受到境外採購商的青睞。連日來，已有東南亞、中東、南美等地區的採購商前來洽談合作，不少採購商已相約到工廠實地探訪。

浙江嘉欣絲綢股份有限公司已形成完整產業鏈，產品暢銷法國、義大利等國家，年銷售額超3.5億美元。本屆廣交會最受採購商關注的就是吸濕發熱蠶絲針織面料。這款面料通過科技創新，採用吸濕發熱纖維與天然桑蠶絲混紡成新品種，具有吸濕發熱和透氣功能。

