這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

亞太經濟合作會議（APEC ）峰會日前落幕，中國國家主席習近平 暌違11年訪韓，一舉一動都受到外界高度關注。近日，在APEC晚宴上，習近平與南韓 總統李在明小酌，抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼的「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉，而這款「老虎柚子生米酒」也意外火了。

綜合韓媒報導，APEC晚宴上，南韓為招待來自21個國家的外賓，特別選用京畿道華城市的傳統米酒品牌「裴惠貞酒家」所製的「老虎柚子生米酒」。不過，與李在明舉杯同飲的習近平，淺嘗一口後就露出皺眉、連續眨眼，甚至緊閉雙眼的不適表情，疑似不太習慣「馬格利酒」味道。

據悉，柚子馬格利酒源自南韓傳統釀造工藝，將發酵米酒與柚子汁或萃取物結合，形成獨特的果味酒品。它的酒精度通常較低，約為4%至6%，口感微甜，初入口時能嘗到柚子濃鬱清香，後味則保留米酒特有的甘醇和微酸感。相較燒酒等其他烈酒，柚子馬格利酒溫和易飲，尤其受到女性消費者歡迎。

而這款「老虎柚子生米酒」由已故傳統酒釀造師裴相勉之女裴惠貞於2010年創立的「裴惠貞酒廠」出品，味道偏酸甜。

不少網友看到的表情後，紛紛笑說，「臉都皺成表情包了」、「這瓶酒要賣爆了，讓習大大瞇眼的國宴酒」、「酸中帶甜的口感，確實會讓不習慣的人皺眉」、「感覺比外交談判還難熬」、「習主席表情管理失守的一刻」。

其實，習近平曾說過自己年輕時「能喝，敢喝」，但那時條件有限，沒得吃，沒得喝，「16歲那年曾喝醉過，還醉倒在雪地上」。關於習近平的酒量，前北大教授袁紅冰曾憶起讀黨校時，「和習就是酒友關係，常一起喝茅台和西鳳酒」，「他的酒量跟我旗鼓相當吧」，相關話題讓網友津津樂道。