川習會有進展？中對晶片、貿易調查等4件事隻字未提

川普(左)、習近平10月30日在釜山舉行雙邊會談，雙方雖對外宣稱取得進展，但北京在晶片、貿易調查、能源與不可靠實體清單等議題上隻字未提。(新華社)

全球矚目的「川習會」落幕後，美中兩國陸續揭露會談內容。彭博報導指出，雙方雖對外宣稱取得進展，但在多項議題上說法有出入，部分細節有待釐清；其中，北京在晶片、貿易調查、能源與不可靠實體清單等議題上隻字未提。

根據白宮 說明，中國將恢復安世半導體（Nexperia）晶片在中國工廠出貨，並終止對美企半導體供應鏈調查，且將與輝達(Nvidia，又稱英偉達）直接談判晶片出售，但美國貿易代表葛里爾補充，最新的Blackwell晶片並未納入川習會議程。

此外，美方提到，將持續調查中國是否遵守在川普第一任期簽署的貿易協議，且稱中國承諾將購買更多美國能源，預計包括阿拉斯加大型油氣交易，同時也將取消自今年3月以來的非關稅 報復措施，並將部分美企自「不可靠實體清單」中移除。然而，彭博報導指出，中方在晶片、貿易調查、能源與不可靠實體清單等議題上隻字未提。

雙方都有提到的議題為稀土 出口管制、黃豆等農產品採購、芬太尼與其他關稅、海事航運與TikTok。

稀土管制上，白宮指，雙方同意互相暫停針對稀土的出口與制裁措施，美國將暫停商務部「50%規則」1年，即任何被列入實體清單的公司直接或間接擁有50%以上股權的子公司，同樣受限出口管制規定。

北京稱，美國將暫停9月29日發布的「商務部BIS 50%關聯企業規則」；中國則暫停10月9日針對稀土的相關出口管制措施。不過，北京並未提及先前已存在的其他管制政策。

黃豆等農產品採購方面，白宮稱，中國同意2025年起購買至少1200萬公噸美國黃豆，並在2026至2028年間每年進口至少2500萬公噸，並將恢復採購美國高粱與原木。不過，中方聲明僅簡短表示「雙方就擴大農產品貿易達成共識」，未提及具體採購數量。

芬太尼與其他關稅部分，川普宣布對中國的芬太尼關稅砍半至10%，對中商品的整體關稅下調至47%，同時延長301條款豁免期限至2026年11月。中方稱，美國將暫緩對中24%對等關稅1年，中方將依此調整反制措施，且僅稱雙方在芬太尼議題上的禁毒合作達成共識。

華爾街日報並質疑，「中國會兌現協助川普打擊芬太尼的承諾嗎？」稱其中有多個不確定因素，當兩國關係惡化時，又會拖延行動。