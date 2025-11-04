我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

關係升溫 俄擬對中客免簽 北京同日宣布放寬46國免簽

中國新聞組╱北京4日電
俄羅斯總理米舒斯京(左)3日抵達中國，與中國總理李強(右)在杭州共同主持中俄總理第30次定期會晤。(路透)
俄羅斯總理米舒斯京(左)3日抵達中國，與中國總理李強(右)在杭州共同主持中俄總理第30次定期會晤。(路透)

俄羅斯總理米舒斯京昨日抵達中國，展開為期兩天的訪問。第一站他來到杭州，與中國國務院總理李強共同主持中俄總理第30次定期會晤。兩人不僅談合作、論安全，還聊到旅遊往來，米舒斯京更透露，俄方正考慮對中國旅客實施「對等免簽」政策。中國外交部同日表示，將把法國、德國、西班牙等45個國家公民的免簽入境政策延長至2026年12月31日，並自11月10日起納入瑞典，共計46國。

此外，米舒斯京今日預計在北京與中國國家主席習近平會面。克里姆林宮事前表示，俄方高度重視此訪，不排除在會談中討論更多雙邊合作細節。

綜合新華社、俄通社報導，李強在會晤時表示，中俄是相互信任的好鄰居、好夥伴。今年適逢中俄並肩抗戰勝利80周年，兩國將共同舉行紀念活動，進一步深化友誼。他強調，在全球局勢快速變化下，中方願與俄方攜手加強戰略對話，拓展各領域合作，維護共同發展與安全利益。

米舒斯京則指出，即使面臨西方制裁，中俄關係仍穩步前行，並已達「歷史最高水準」。他提到，中國是俄羅斯最大的外貿夥伴，兩國間貿易中使用美元和歐元的比率已降至統計誤差範圍，顯示雙邊經貿合作愈發緊密。

這位俄國總理也特別提到旅遊往來，指出中國已對俄國公民實行免簽措施，俄方正在研究相應政策，期盼讓中國旅客赴俄旅遊更加便利。根據中方先前宣布，自普亭9月訪中後，中國對持俄羅斯普通護照入境者試行一年期、30天內免簽措施，象徵雙方人員交流邁出新一步。

值得一提的是，中國近期在出入境政策上也有新動作。中國外交部宣布，將把對包括法國、德國、西班牙在內的45國公民免簽入境政策延長至2026年12月31日，並自11月10日起新增瑞典，讓免簽國總數達46國。

根據外交部領事司公告，這46個國家涵蓋歐洲主要國家、日韓、澳洲、紐西蘭，以及南美5國和中東多國。符合條件的旅客可在免簽狀態下入境中國進行商務、旅遊、探親或過境，停留時間最長30天。對旅遊業界而言，這無疑是振奮人心的好消息。

中國外交部表示，延長免簽目的是進一步便利中外人員往來、促進旅遊與經貿交流。分析認為，隨著中俄擬互免簽、中歐免簽延長，中國正以開放姿態加強與世界的連結，也為後疫情時代的國際往來注入新活力。

俄羅斯 瑞典 李強

上一則

中設債務管理司出擊 要管地方債 化解隱性風險

下一則

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

延伸閱讀

中國總理李強出席東協+3 暗批美國高關稅擾亂東亞經濟

中國總理李強出席東協+3 暗批美國高關稅擾亂東亞經濟
李強見歐盟理事會主席 促提供中企「非歧視」環境

李強見歐盟理事會主席 促提供中企「非歧視」環境
李強抵新加坡訪問 喊話「加強發展戰略對接」

李強抵新加坡訪問 喊話「加強發展戰略對接」
中國總理李強出訪星馬4天 參加東協系列峰會

中國總理李強出訪星馬4天 參加東協系列峰會

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國隱形塗層重大突破，可以使用無塵布擦拭。（取材自微信）

殲-20可用紙巾擦？ 港媒：中國隱形塗層大突破

2025-10-28 20:59
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩2日在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。(新華社)

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

2025-11-02 21:25

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉