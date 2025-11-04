關係升溫 俄擬對中客免簽 北京同日宣布放寬46國免簽

俄羅斯總理米舒斯京(左)3日抵達中國，與中國總理李強(右)在杭州共同主持中俄總理第30次定期會晤。(路透)

俄羅斯 總理米舒斯京昨日抵達中國，展開為期兩天的訪問。第一站他來到杭州，與中國國務院總理李強 共同主持中俄總理第30次定期會晤。兩人不僅談合作、論安全，還聊到旅遊往來，米舒斯京更透露，俄方正考慮對中國旅客實施「對等免簽」政策。中國外交部同日表示，將把法國、德國、西班牙等45個國家公民的免簽入境政策延長至2026年12月31日，並自11月10日起納入瑞典 ，共計46國。

此外，米舒斯京今日預計在北京與中國國家主席習近平會面。克里姆林宮事前表示，俄方高度重視此訪，不排除在會談中討論更多雙邊合作細節。

綜合新華社、俄通社報導，李強在會晤時表示，中俄是相互信任的好鄰居、好夥伴。今年適逢中俄並肩抗戰勝利80周年，兩國將共同舉行紀念活動，進一步深化友誼。他強調，在全球局勢快速變化下，中方願與俄方攜手加強戰略對話，拓展各領域合作，維護共同發展與安全利益。

米舒斯京則指出，即使面臨西方制裁，中俄關係仍穩步前行，並已達「歷史最高水準」。他提到，中國是俄羅斯最大的外貿夥伴，兩國間貿易中使用美元和歐元的比率已降至統計誤差範圍，顯示雙邊經貿合作愈發緊密。

這位俄國總理也特別提到旅遊往來，指出中國已對俄國公民實行免簽措施，俄方正在研究相應政策，期盼讓中國旅客赴俄旅遊更加便利。根據中方先前宣布，自普亭9月訪中後，中國對持俄羅斯普通護照入境者試行一年期、30天內免簽措施，象徵雙方人員交流邁出新一步。

值得一提的是，中國近期在出入境政策上也有新動作。中國外交部宣布，將把對包括法國、德國、西班牙在內的45國公民免簽入境政策延長至2026年12月31日，並自11月10日起新增瑞典，讓免簽國總數達46國。

根據外交部領事司公告，這46個國家涵蓋歐洲主要國家、日韓、澳洲、紐西蘭，以及南美5國和中東多國。符合條件的旅客可在免簽狀態下入境中國進行商務、旅遊、探親或過境，停留時間最長30天。對旅遊業界而言，這無疑是振奮人心的好消息。

中國外交部表示，延長免簽目的是進一步便利中外人員往來、促進旅遊與經貿交流。分析認為，隨著中俄擬互免簽、中歐免簽延長，中國正以開放姿態加強與世界的連結，也為後疫情時代的國際往來注入新活力。