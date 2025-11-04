關係改善 中恢復赴加旅遊 首團半小時搶爆

中加關係解凍，在中國國家主席習近平與加拿大 總理卡尼 於南韓慶州APEC峰會期間舉行兩國自2017年以來首度正式會談後，雙方關係出現明顯回暖。中國外交部昨日證實，中方已同意恢復中國公民赴加拿大團隊遊，並表示願與加方共同努力，為兩國人員往來創造更多便利。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，這次元首會晤達成了「改善與發展中加關係的重要共識」，雙方將重新啟動各領域交流合作，推動經貿問題逐步化解。她同時透露，中方綜合考量旅客出境需求與當地旅遊環境，決定恢復旅行社經營中國公民赴加團隊遊業務。

澎湃新聞報導，消息一出，旅遊市場立即熱起來。據去哪兒旅行平台統計，訊息發布後半小時內，搜尋加拿大航班與行程的熱度暴增，其中前往多倫多的機票搜尋量較去年同期成長61%，蒙特婁暴增223%，渥太華則成長137%。

多家旅行社也火速響應。第一財經報導，眾信旅遊表示，已推出多條加拿大冬季主題路線，涵蓋多倫多、溫哥華、渥太華、蒙特婁等核心城市，行程結合賞楓、冰雪體驗與極光觀測等特色活動，產品一上線即報名踴躍，幾乎全線爆滿。嶺南集團旗下廣之旅則宣布，上架「加拿大東西岸14天聯遊」首發團，行程包括尼亞加拉大瀑布、班夫國家公園與蒙特婁深度遊等，出發價人民幣3萬9999元／人。據悉，產品上線半小時內，首團14個名額就已被預訂一空。

2018年底，因華為高管孟晚舟轉機時，遭加拿大配合美國對她進行拘捕，使中加關係急轉直下，後中國也拘押被控從事間諜活動的兩名加拿大人，兩國亦在經貿關係上發生摩擦，例如加拿大跟隨美國對中國電動車加稅後，中國對加拿大的油菜籽採取反傾銷措施；直到今年3月卡尼接棒杜魯多 出任加拿大總理後，雙方關係出現轉圜；如今雙方以旅遊破冰，象徵關係重新啟動，未來在投資、教育與科技等領域的互動也可望迎來新契機。