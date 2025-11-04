我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

關係改善 中恢復赴加旅遊 首團半小時搶爆

中國新聞組╱北京4日電

中加關係解凍，在中國國家主席習近平與加拿大總理卡尼於南韓慶州APEC峰會期間舉行兩國自2017年以來首度正式會談後，雙方關係出現明顯回暖。中國外交部昨日證實，中方已同意恢復中國公民赴加拿大團隊遊，並表示願與加方共同努力，為兩國人員往來創造更多便利。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，這次元首會晤達成了「改善與發展中加關係的重要共識」，雙方將重新啟動各領域交流合作，推動經貿問題逐步化解。她同時透露，中方綜合考量旅客出境需求與當地旅遊環境，決定恢復旅行社經營中國公民赴加團隊遊業務。

澎湃新聞報導，消息一出，旅遊市場立即熱起來。據去哪兒旅行平台統計，訊息發布後半小時內，搜尋加拿大航班與行程的熱度暴增，其中前往多倫多的機票搜尋量較去年同期成長61%，蒙特婁暴增223%，渥太華則成長137%。

多家旅行社也火速響應。第一財經報導，眾信旅遊表示，已推出多條加拿大冬季主題路線，涵蓋多倫多、溫哥華、渥太華、蒙特婁等核心城市，行程結合賞楓、冰雪體驗與極光觀測等特色活動，產品一上線即報名踴躍，幾乎全線爆滿。嶺南集團旗下廣之旅則宣布，上架「加拿大東西岸14天聯遊」首發團，行程包括尼亞加拉大瀑布、班夫國家公園與蒙特婁深度遊等，出發價人民幣3萬9999元／人。據悉，產品上線半小時內，首團14個名額就已被預訂一空。

2018年底，因華為高管孟晚舟轉機時，遭加拿大配合美國對她進行拘捕，使中加關係急轉直下，後中國也拘押被控從事間諜活動的兩名加拿大人，兩國亦在經貿關係上發生摩擦，例如加拿大跟隨美國對中國電動車加稅後，中國對加拿大的油菜籽採取反傾銷措施；直到今年3月卡尼接棒杜魯多出任加拿大總理後，雙方關係出現轉圜；如今雙方以旅遊破冰，象徵關係重新啟動，未來在投資、教育與科技等領域的互動也可望迎來新契機。

加拿大 卡尼 杜魯多

上一則

長期矛盾就想報復？江蘇高三生遭鄰居開車高速衝撞身亡

下一則

危害糧食安全…國安部：間諜蒐集中農作物基因數據 多人被逮

延伸閱讀

雙邊關係回暖新跡象 中國宣布恢復赴加拿大旅遊團

雙邊關係回暖新跡象 中國宣布恢復赴加拿大旅遊團
卡尼：已在APEC為雷根廣告向川普道歉 經貿談判等美國「準備好」

卡尼：已在APEC為雷根廣告向川普道歉 經貿談判等美國「準備好」
加拿大總理卡尼 為「雷根反關稅廣告」向川普致歉

加拿大總理卡尼 為「雷根反關稅廣告」向川普致歉
還在生氣？美加貿易談判陷僵局 川普拒絕恢復協商

還在生氣？美加貿易談判陷僵局 川普拒絕恢復協商

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國隱形塗層重大突破，可以使用無塵布擦拭。（取材自微信）

殲-20可用紙巾擦？ 港媒：中國隱形塗層大突破

2025-10-28 20:59
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩2日在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。(新華社)

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

2025-11-02 21:25

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉