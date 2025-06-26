達沃斯論壇致詞 李強批貿易保護主義 媒體解讀「劍指美國」

中國務院總理李強25日在天津出席2025年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。 (新華社)

中國國務院 總理李強 昨（25）日在天津夏季達沃斯論壇上表示，國際經濟遇到困難時，需要的不是弱肉強食的叢林法則，而是合作共贏、彼此成就。李強呼籲各國反對脫鉤和供應鏈 干擾，避免將經貿問題政治化、安全化；並指中國在堅持開放中獲得了巨大成功，未來開放的大門還會愈開愈大。李強談話被外媒解讀是在劍指美國，中國表態帶頭各國與貿易保護主義脫鉤。

據華爾街日報導，李強在達沃斯論壇上發表主旨演講時表示，在全球貿易保護主義升溫的情況下，2024年的貿易壁壘數量超過1200項，是2020年的六倍，而過去三年跨境投資有所下降；雙邊和小多邊經貿制度安排不斷增加，各國之間簽署的區域性貿易協定已經從本世紀初不足百個增至目前的600多個。

他表示，全球跨境投資近三年連續負增長，2024年比歷史高點下降約40%。一些國家以「去風險」為由干預市場，國際分工格局被迫調整，產業鏈供應鏈友岸化、近岸化、本地化趨勢增強，重複建設增多，拉低了經濟運行效率。

在貿易壁壘不斷增加情況下，李強呼籲各國通過協商解決貿易爭端，並在全球貿易和投資中尋求互利共贏。並呼籲各國應反對脫鉤和供應鏈干擾，同時避免將經貿問題政治化、安全化 。

法廣報導指出，李強在演講開場即劍指貿易保護主義，稱當前國際經貿格局正在發生深刻變化。貿易保護主義措施愈來愈多，世界經濟以及貿易摩擦也不斷加劇。世界經濟已深度融合，任何國家都不可能一枝獨秀。報導認為，李強此番講話雖然並未點名，但針對川普政府的關稅措施也是不言而喻。

李強表示，面對全球性挑戰，我們要堅持共商共建共享，加強宏觀政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，以更加緊密的合作增強各國發展的安全與韌性。李強並在論壇開幕式上承諾，中國將努力擴大內需，讓「中國市場持續擴容提質」，由此「為國際經貿扭轉頹勢創造增量空間」。中國在堅持開放中獲得了巨大成功，未來開放的大門還會愈開愈大。

「我們將進一步深化與世界市場的融合聯通，強化與各國產業協作，積極分享自身發展成果，讓中國發展更多惠及世界」，李強並表示，今年中國經濟持續保持良好勢頭，未來將保持較快增長，努力推動中國從製造業大國發展成為超大規模的消費市場，中國的消費潛力將為全球企業開啟廣闊的新市場機遇。

李強並表示，希望大家多行「大道」之事，始終遵循市場規律，堅持做正確的事；希望大家多幹「開拓」之事，大力拓展經濟發展的新藍海；希望大家多做「共贏」之事，推動市場融合和相互賦能，實現共同成長。