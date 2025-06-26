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以伊衝突憂荷莫茲海峽遭封 WSJ：中重新考慮俄天然氣管道

中國新聞組／北京26日電
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莫茲海峽若封鎖，將影響中國的能源通道，圖為一艘運送天然氣的LNG船。(路透)
莫茲海峽若封鎖，將影響中國的能源通道，圖為一艘運送天然氣的LNG船。(路透)

以色列與伊朗衝突不斷，北京憂心荷莫茲海峽若封鎖，將影響中國的能源通道，因此重新考慮從該地區獲得石油天然氣是否可靠。據接近北京決策層的人士稱，中國領導人重燃對中俄天然氣管道的興趣，停滯數年的項目西伯利亞力量2號可能由此啟動。

美國總統川普24日表示，「中國現在可以繼續向伊朗買石油，也希望中國向美國大量購買」，此舉似乎破壞了美國對伊朗實施多年的制裁，白宮官員澄清，這是意指荷莫茲海峽並未封鎖。

華爾街日報(WSJ)報導，西伯利亞力量2號(Power of Siberia 2)管道項目先前因定價和所有權條款分歧及中方對能源供應過度依賴俄羅斯的擔憂而陷入困境。但中東最近的戰爭及伊朗威脅要封鎖的荷莫茲海峽，由於中國是全球最大的原油進口國，這讓北京方面有理由重新考慮從該地區獲得石油和天然氣是否可靠。

顧問機構Rystad Energy數據顯示，中國進口的天然氣30%來自卡達及阿拉伯聯合大公國，這些是以液化天然氣（LNG）的型態運輸，必須行經荷莫茲海峽。與此同時，中國的民營小型煉油廠也非常依賴便宜的伊朗原油。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任Alexander Gabuev表示，充滿動盪且難以預料的最新軍事變化，讓中國領導層意識到，穩定的陸路管線具備地緣政治優勢，而俄羅斯可從中受惠。

今日俄羅斯近日報導即以標題寫道：「LNG末日到來：中國緊急回歸西伯利亞力量2號計畫」

另據本報系聯合報報導，美國總統川普24日在社群媒體發文表示，中國可以繼續向伊朗買石油，令石油貿易商和政府內部都大感驚訝。

白宮官員在川普發文後，隨即表示，對伊朗的制裁將繼續，並說川普只是強調他過去幾天的行動確保了荷莫茲海峽未受衝擊，不致對中國造成影響。中國是全球最大原油進口國，有14%是來自伊朗，這個數字實際上可能更高。

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