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美智庫示警：中企掌握拉美31港口 影響範圍更廣

中國新聞組／北京26日電
長和出售海外港口捲入政治風暴，圖為一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透）
長和出售海外港口捲入政治風暴，圖為一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透）

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的研究報告顯示，中國企業在拉丁美洲和加勒比海地區已建設或運營的港口達31座，比以往所知的範圍更廣，凸顯了美國的擔憂。其中，牙買加與墨西哥港口對美國國家安全構成的風險甚至更大。

法廣網引述金融時報報導，過去20年來，中國企業陸續收購了拉美地區的電力公司、礦場、通訊網絡及港口等關鍵基礎設施，這讓華盛頓日益擔憂其對美國國家安全造成的影響。

CSIS的研究報告發現，從墨西哥到智利，中國涉及的港口數量比美國過去研究所知的還要多一倍以上。川普政府就認為，讓中國掌握巴拿馬運河兩端的港口會產生風險。

香港大亨李嘉誠旗下的長江和記實業（CK Hutchison Group）在美方壓力下，日前同意將港口業務出售給美國貝萊德集團（BlackRock）及地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）組成的財團，其中包括出售巴拿馬運河兩端港口的股權。

然而，CSIS指出，若以美國貿易量、美國海軍活動、跟美國軍事設施或戰略咽喉的距離等指標來評估，牙買加與墨西哥港口對美國國家安全構成的風險甚至更大。

這項研究的主筆齊默爾（Henry Ziemer）表示：「西半球風險最高的港口是牙買加金斯敦（Kingston）。」 他指出，金斯敦承載龐大的商業運輸量，地理位置在牙買加這個美國戰略盟邦境內，管理方卻是中國的招商局港口控股有限公司。

報導指出，CSIS評估風險次高的是墨西哥港口曼薩尼約（Manzanillo）和韋拉克魯斯（Veracruz），兩處皆由長江和記實業管理。

齊默爾還表示，美國貿易相當依賴這幾座港口，「如果曼薩尼約受到干擾，美國經濟每天將損失1.34億美元；以韋拉克魯斯來看，每天損失則將達到6300萬美元。」

墨西哥 巴拿馬運河 香港

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