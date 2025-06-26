避免淪為莫迪配角？ 習近平將首次缺席金磚峰會

中國國家主席習近平，傳出將不會出席下周在巴西里約熱內盧舉行舉行的金磚國家峰會，圖為習近平（左）與俄羅斯總統普亭2024年10月24日在金磚峰會上交談。（路透）

外媒報導，北京已告知巴西 政府，中國國家主席習近平 將不出席下月在里約舉行的金磚國家（BRICS）峰會，由國務院 總理李強代為出席。這將是習近平首次不出席金磚國家峰會。知情人士稱，缺席是因為和習的日程安排有衝突，且習近平與巴西總統魯拉在過去不到一年內已見二次。

今年金磚國家峰會將於7月6日、7日在里約熱內盧舉行。彭博昨援引一名知情的巴西政府官員說，北京已向巴西表達習近平將缺席峰會。另一名政府官員稱，巴西並不認為這值得擔憂。

港媒南華早報也引述知情官員指，北京方面向巴西政府表達，習近平的日程安排與峰會有衝突，預計由李強率領代表團出席。參與籌備工作的中方人士表示，習近平缺席此次峰會的原因是，他在過去不到一年內已二度會見巴西總統魯拉。一次是在去年11月在巴西舉行的G20峰會期間，另一次是今年5月在北京舉行的中國—拉美和加勒比國家共同體論壇（中拉論壇）期間。

自習近平擔任領導人以來從未缺席過金磚國家峰會。2023年南非主辦金磚國家峰會時，原預計習近平將發表演說，但最終由商務部長王文濤臨時代為出席，北京當時並未對此作出官方說明。

外媒報導稱，有揣測指，魯拉邀請印度總理莫迪出席金磚國家峰會後的國宴，影響北京的決定，因為習可能會在此次場合上「被視為配角」。

若從日程衝突看，根據中共24日發布的抗戰勝利80周年紀念活動日程，7月7日，將以中共中央、國務院、中央軍委名義，在中國人民抗日戰爭紀念館舉行「紀念全民族抗戰爆發88周年」儀式等。不過，中方並未提到習近平是否出席相關活動。

另外，盡管以伊衝突暫歇，但金磚國家主席國巴西，日前發布「金磚國家關於伊朗領土遭受軍事打擊後中東安全局勢升級的聯合聲明」。

中國外交部發言人郭嘉昆25日表示，金磚國家聯合聲明，為推動中東局勢降溫發揮建設性作用。金磚國家是維護世界和平穩定，捍衛國際公平正義的進步力量。針對當前中東地區緊張局勢，金磚國家發表聯合聲明，呼籲停火止戰、對話協商，為推動中東局勢降溫發揮了建設性作用。

郭嘉昆提到，中國國家主席習近平在去年金磚喀山峰會上指出，要建設「和平金磚」，做共同安全的維護者。中方願同金磚國家一道，繼續為維護中東地區的和平穩定作出努力。