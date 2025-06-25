媒體直擊北京「閱兵村」 已出現哨兵 5月就開練了

圖為儀仗隊女隊員於北京昌平閱兵集訓點進行訓練的資料照片。（取材自環球網）

為迎接抗戰勝利80周年，中央將舉行包括閱兵在內的一系列紀念活動，觀察北京昌平區的「閱兵村」周邊區域，幾處崗哨樓2月時還沒有士兵站崗，現在則每處都有多名軍人站崗戒備，外圍道路也有負責安保的警察與志願者，附近受訪民眾稱生活如常，不過5月初開始有部隊開始進駐，「在早上聽到過訓練口號聲」，對今年大閱兵充滿期待。

文匯報現場直擊，呈長城外形的閱兵村大門外，有警車和安保人員把守，大門站崗執勤的哨兵嚴格檢查進出車輛，外圍道路旁警察和安保志願者數十米一崗，一直延續到幾公里外，「閱兵村」附近村莊也增加了安保力量。

報導指出，整個閱兵村處於高度安保狀態，而周圍民眾生活依然如常。住在附近的民眾告訴記者，大約5月初有部隊開始進駐，「應該就是閱兵訓練，我還在早上聽到過訓練的口號聲。」

附近一位村民說，5月初閱兵村周圍就開始有安保人員執勤了，「聽說是為了保障今年9月大閱兵的訓練，以前大閱兵訓練時都這樣」。有村民表示，大家的生活與往常一樣，就是不能在「閱兵村」周圍逗留。

今年初有消息表示，大約在春節 過後，受閱部隊的選拔和集結已經完成。根據公開報導過的以往閱兵訓練慣例，選拔合格後的受閱人員先在其他訓練基地進行初步訓練，閱兵村的合練一般大約在5月開始。

女兵方隊一直都是閱兵式上的靚麗風景。有退伍女兵早在今年2月表示，春節前後收到過當地武裝部的電話通知，將推薦符合條件的退伍女兵參加閱兵選拔，選拔合格後可進京參加為期數個月的閱兵挑選與訓練。