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普亭將訪中4天 出席9月3日舉辦的抗戰勝利80年閱兵

記者廖士鋒／綜合報導
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北京當局慶抗戰勝利80年將閱兵，普亭罕見待4天。 （路透資料照片）
北京當局慶抗戰勝利80年將閱兵，普亭罕見待4天。 （路透資料照片）

中方抗戰勝利80周年活動內容公布，其中包括解放軍9月3日閱兵的規畫；俄方也宣布，總統普亭將於8月31日至9月3日訪問中國，創下普亭罕見的長時段外訪紀錄。

國新辦24日上午記者會由中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平等人，介紹「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」總體安排，其中的閱兵典禮將是2019年來首度舉行閱兵。

另據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統助理烏沙科夫宣布，普亭將於8月31日至9月3日訪問中國，他表示，像這樣的為期數日的海外行程，對普亭來說極為少見。烏沙科夫也指，因為上合組織峰會將在中國舉行，「我們將共同慶祝二戰結束及戰勝軍國主義日本，之後將是訪問本身的具體事務」，所以行程會持續數日。

此前中國領導人習近平甫出席5月9日在莫斯科紅場舉行的俄國衛國戰爭勝利80年閱兵，並和普亭會談共同強調要「弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衛二戰勝利成果」，攜手推動平等有序的世界多極化。

公開資料顯示，抗戰勝利70周年時，北京在2015年9月3日以「中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委」名義於天安門廣場舉行紀念大會，由習近平發表談話，當時並舉行閱兵式，解放軍參閱官兵1.2萬人。當時出席大會者包含普亭等外國元首、政府首腦、政府高官，以及聯合國等國際組織負責人、前政要等，號稱總數達65位。

普亭 解放軍 俄羅斯

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