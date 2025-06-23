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撤離的華人：感謝伊朗女孩「甜甜」 她想找個中國男友

中國新聞組╱北京23日電
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伊朗女孩甜甜。(取材自瀟湘晨報╱受訪者提供)
伊朗女孩甜甜。(取材自瀟湘晨報╱受訪者提供)

以伊戰火延燒，中國加速撤僑，一名在伊朗做生意的江蘇無錫人丁先生，已平安撤離到亞美尼亞，準備返回中國，他說要特別感謝一名伊朗女孩，不僅為他聯繫了車子，還冒著危險與家人一起為丁先生送行。

瀟湘晨報報導，丁先生在伊朗德黑蘭待了3年，經營PVC膜生意，他說戰火爆發以來，對他的生活影響不大，無非就是網絡受限制。不過，考慮到衝突逐漸升級，擔心遇到誤傷，還是決定撤離。

聊起伊朗被襲擊時的心情，丁先生說「其實並不緊張。因為我周邊有很多中國人，大家可以相互照顧。」他還和分享了一張在亞美尼亞入境時拍的照片，照片中有大片的朝霞，他說：「這不是朝霞，是勝利的曙光。」

丁先生特別提到，之所以能安全撤離，「真的要感謝伊朗的朋友甜甜。她幫我們聯繫了車子，冒著危險帶著她的家人給我們送行，那一刻我真的非常感動。此外，我的工人也一直給我發信息，問我的安全情況。」丁先生說，甜甜是一個伊朗女孩，會中文，還在中國學習過兩年。

「甜甜在我一個朋友的公司從事翻譯工作，很喜歡中國，一直想找一個中國男朋友，還找我幫她介紹。」丁先生說，甜甜是個很有趣的女孩，等衝突結束，如果有合適的對象他也會幫忙介紹。

據報導，目前由於伊朗的網路限制，丁先生暫時聯繫不上甜甜。他表示，還是會嘗試給甜甜發消息。

目前，丁先生還在亞美尼亞，準備24日從杜拜回中國。他說自己在亞美尼亞一切都好。「今天下午打算在周邊走一下，既然出來了就當旅行，懷著愉悅的心情回國。」他補充說：「回國後，想好好吃一頓家鄉菜，想好好抱抱女兒和老婆，她們的支持是我最大的動力。」

丁先生分享了一張在亞美尼亞入境時拍的照片，照片中有大片的朝霞。他說「這不是朝霞，...
丁先生分享了一張在亞美尼亞入境時拍的照片，照片中有大片的朝霞。他說「這不是朝霞，是勝利的曙光」。(取材自瀟湘晨報╱受訪者提供)

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